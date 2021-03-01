С 1 марта Грузия разрешила казахстанцам въезжать в страну

Нужно только иметь на руках свежий результат теста ПЦР или документ о проведении полного курса вакцинации.



В список стран, граждане которых могут въезжать в Грузию воздушным путем, имея на руках отрицательный ответ на тест ПЦР, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Беларусь, передает Today.kz со ссылкой на "Грузия online".



Решение о смягчении правил въезда для визитеров из этих стран было принято Межведомственным координационным советом Грузии на прошлой неделе.



ПЦР-тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прилета в Грузию. На третий день пребывания в Грузии гражданам указанных стран придется пройти повторное тестирование за свой счет.



Перед пересечением государственной границы необходимо заполнить специальную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты).



Сухопутные границы для иностранцев, как и раньше, остаются закрытыми.



Ранее Грузия упростила правила въезда для граждан 37 стран - государств ЕС, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Бахрейна.



С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.