Как школьники будут обучаться с 1 марта

Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова у себя в Facebook рассказала, как школьники будут учиться с 1 марта. По ее словам, школам разрешили самостоятельно определять перечень предметов и количество часов для обучения в штатном или дистанционном форматах, передает zakon.kz.
Она написала, что комбинированное обучение разрешили ученикам 1-5-х классов общеобразовательных школ и 1-7-х классов международных школ.
Школам предоставили право самостоятельно определять перечень учебных предметов и количество часов для обучения в штатном или дистанционном форматах. При этом школы должны руководствоваться действующими на этот учебный год рабочими учебными планами.
Министерство образования и науки рекомендует такие предметы, как "Художественный труд" и "Музыка" в 1-5 классах оставить в дистанционном асинхронном формате, все остальные предметы перевести в штатный формат.
Оставлять детей на дистанционном обучении разрешается в исключительных случаях, случаях болезни или контактов с больными. Все участники образовательного процесса должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Руководители школ должны обеспечивать все условия для соблюдения безопасности и сохранения здоровья детей. Обучающиеся и педагоги обязаны соблюдать правила личной гигиены и меры санбезопасности.
Важно понимание и поддержка со стороны родителей по соблюдению детьми личной гигиены и социального дистанцирования. Возвращение в школы всех обучающихся 1-5 классов обусловлено тем, что на уровне начальной школы формируются базовые знания, необходимые навыки и компетенций. Важно, чтобы для них продолжались процессы социализации и коммуникации, было доступно коллективное взаимодействие при обучении, - написала Каринова.
Ученикам разрешается быть в школах в свободной, опрятной и аккуратной одежде. Родителям не нужно покупать школьную форму.
Индивидуальное обучение учеников во внеурочное время для восполнения потерь в знаниях возможно в группах не более 15 человек. Теперь это касается 6-8, 10 классов, которые еще остаются в дистанционном обучении. Это не обязательно, а осуществляется по решению педагогов и при согласии родителей школьников.
Питание, проживание, подвоз отдельных категорий детей обеспечивается по согласованию с главными санврачами регионов. Все решения школ должны доводиться до родителей заблаговременно.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.