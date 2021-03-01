Как школьники будут обучаться с 1 марта

Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова у себя в Facebook рассказала, как школьники будут учиться с 1 марта. По ее словам, школам разрешили самостоятельно определять перечень предметов и количество часов для обучения в штатном или дистанционном форматах, передает zakon.kz.



Она написала, что комбинированное обучение разрешили ученикам 1-5-х классов общеобразовательных школ и 1-7-х классов международных школ.



Школам предоставили право самостоятельно определять перечень учебных предметов и количество часов для обучения в штатном или дистанционном форматах. При этом школы должны руководствоваться действующими на этот учебный год рабочими учебными планами.



Министерство образования и науки рекомендует такие предметы, как "Художественный труд" и "Музыка" в 1-5 классах оставить в дистанционном асинхронном формате, все остальные предметы перевести в штатный формат.



Оставлять детей на дистанционном обучении разрешается в исключительных случаях, случаях болезни или контактов с больными. Все участники образовательного процесса должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Руководители школ должны обеспечивать все условия для соблюдения безопасности и сохранения здоровья детей. Обучающиеся и педагоги обязаны соблюдать правила личной гигиены и меры санбезопасности.



Важно понимание и поддержка со стороны родителей по соблюдению детьми личной гигиены и социального дистанцирования.

Возвращение в школы всех обучающихся 1-5 классов обусловлено тем, что на уровне начальной школы формируются базовые знания, необходимые навыки и компетенций. Важно, чтобы для них продолжались процессы социализации и коммуникации, было доступно коллективное взаимодействие при обучении, - написала Каринова.



Ученикам разрешается быть в школах в свободной, опрятной и аккуратной одежде. Родителям не нужно покупать школьную форму.



Индивидуальное обучение учеников во внеурочное время для восполнения потерь в знаниях возможно в группах не более 15 человек. Теперь это касается 6-8, 10 классов, которые еще остаются в дистанционном обучении. Это не обязательно, а осуществляется по решению педагогов и при согласии родителей школьников.



Питание, проживание, подвоз отдельных категорий детей обеспечивается по согласованию с главными санврачами регионов. Все решения школ должны доводиться до родителей заблаговременно.