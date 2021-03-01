Казахстанским предпринимателям упростили исчисление налога

Для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах, введен новый специальный налоговый режим розничного налога. Теперь им достаточно оплатить КПН/ИПН в размере 3% с оборота, передает zakon.kz.



Как отметили в Комитете госдоходов, эта мера вводится в рамках исполнения поручения главы государства и является временной – ее действие продлится до конца 2022 года.



Режим добровольный, он предусмотрен для субъектов малого и среднего предпринимательства, признаваемых таковыми в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и осуществляющих один или несколько видов деятельности, определенных Постановлением Правительства РК для целей применения данного режима. Он рассчитан на 2 года, - пояснили в комитете.



Там отметили, что объектом обложения является доход без учета расходов, определяемый в общеустановленном порядке.



Для применения режима установлена ставка налога в размере 3% от объекта обложения.



Налог будет поступать от индивидуальных предпринимателей в виде индивидуального подоходного налога (кроме налогов, удерживаемых у источника выплаты), аналогично, от юридических лиц - в виде корпоративного подоходного налога. Налоговый период составляет календарный квартал.



Те, кто изъявит желание перейти на специальный налоговый режим розничного налога, будут представлять декларации в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. Они же не будут являться плательщиками социального налога, - пояснили в КГД.



Для перехода на указанный режим налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган уведомление о применяемом режиме (форма прилагается). Переход производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором представлено уведомление о применяемом режиме налогообложения.



В текущий момент предпринматели могут представить уведомление по форме, размещенной на сайте Комитета государственных доходов, посредством веб-портала «электронное правительство» и по почте или непосредственно на бумажном носителе в органы государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика, - сообщили в ведомстве.



В дальнейшем после согласования форм уведомлений в Министерстве юстиции РК будет обеспечен перевод налогоплательщиков, представивших уведомления о переходе на специальный налоговый режим розничного налога, в соответствующие сроки.



В КГД также сообщили, что также введена норма, согласно которой оборот лиц, применяющих специальный налоговый режим розничного налога, не включается в минимум оборотов, установленный для целей постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.



Те, кто являются плательщиками налога на добавленную стоимость и решили перейти на специальный налоговый режим розничного налога будут сняты с регистрационного учета в качестве плательщика НДС. Для этого не позднее пяти рабочих дней до начала применения такого режима необходимо представить налоговое заявление, - сказали в комитете.



Кроме того, следует учесть, что если осуществляется несколько видов деятельности, в том числе те, которые не вошли в перечень, определенный постановлением Правительства РК "Об определении Перечня видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога", то в таком случае налогоплательщик не вправе применять специальный налоговый режим розничного налога.



Введение режима розничного налога с единой льготной ставкой и освобождением от НДС и социального налога является временной и необходимой мерой поддержки для субъектов бизнеса, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах экономики, и позволит им значительно упростить налогообложение, - подчеркнули в КГД.