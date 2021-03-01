Как выжить на одну зарплату в Казахстане

Денег всегда будет хватать, если научиться их правильно тратить и понимать, какие суммы можно для этого использовать. В Казахстане далеко не все имеют вторую или даже третью работу, не все в состоянии выполнять большие объемы задач. Серьезный дополнительный заработок хотят многие, но не всем он по зубам. Проще говоря, люди живут от зарплаты до зарплаты. Для них специалисты Fingramota.kz дали ценные рекомендации – как надо планировать семейный бюджет, передает Liter.kz.Для начала казахстанцам советуют воспользоваться таблицей учета доходов и расходов. Она должна помочь не только контролировать траты, но и преумножить семейный бюджет. Fingramota.kz за пример взяла общий семейный доход в 350 тысяч тенге (от двух супругов).«Чтобы понять, куда уходят деньги, в первую очередь необходимо составить финансовую таблицу семьи, в которой вы укажете доходы и расходы. Таблица расходов прольет свет на спонтанные покупки и поможет объективно оценить те категории расходов, на которых вы смогли бы сэкономить», — пишет Fingramota.kz.Лучше всего, советуют аналитики, каждый день записывать свои доходы и расходы. В Сети можно найти множество вспомогательных программ, которые как раз для этого разработали.В таблицу вносите все данные по ежедневным и ежемесячным тратам. Кроме того, туда следует заложить будущие события, которые повлекут новые (крупные) расходы. Картина на ближайшее будущее должна быть максимально полной.Из таблицы видно, что большая часть денег уходит на питание, бытовые нужды и погашение каких-либо долгов (кредиты), если они есть.Сократить расходы поможет систематизирование трат на продукты и бытовые товары. Отчасти в этом помогут скидочные/бонусные карты больших магазинов, куда вы часто ходите. Сэкономить на этом можно до 20%. А если стараться везде расплачиваться картами, то вам прилетит и немалый кешбэк. На лекарствах тоже можно порядком сэкономить: ведите здоровый образ жизни – больше гуляйте на воздухе, питайтесь только полезной едой, поддерживайте хорошую физическую форму.Бездумный расход денег бьет по семейному бюджету также, если не искать самых выгодных тарифов на мобильную связь и Интернет. Всегда следите за обновлениями в услугах провайдеров.Если говорить не о банальной экономии, а о новом притоке денег, можно, к примеру, продавать на каких-то фотостоках свои снимки. Золотые горы не свалятся, но стабильный небольшой приток обеспечен. Запомните, что каждый сэкономленный тенге – это ваша чистая прибыль. Тут впору задуматься о ее сложении – элементарно хотя бы положить деньги на депозит. Это ваша «подушка безопасности».«Накопив на «подушку безопасности» поставьте себе цель — и копите на них. Определите срок для достижения поставленных целей. Срок может быть как краткосрочным, так и долгосрочным. К примеру: для приобретения движимого или недвижимого имущества. Финансовый план вам поможет отследить ваше продвижение к цели, корректировать при необходимости расходы и мотивировать вас», — говорится в сообщении сервиса.Fingramota.kz предлагает использовать этот метод для следующего распределения ежемесячного дохода:1. 50% дохода надо направлять на основные цели: оплата жилья, коммунальных услуг, текущие расходы.2. 20% — для инвестиции в будущее. Это, к примеру, выполнение обязательств перед финансовыми организациями, создание финансовой подушки и накопления.3. 30% — для развлечений и отдыха. К примеру, походы в рестораны, кино, отпуск и так далее.Используя все вышеприведенные рекомендации, вы сможете избавиться от ситуации вечной нехватки денег.В начале февраля Liter.kz рассказывал о том, что казахстанцы тратят на питание почти половину своих доходов — примерно как жители Уганды и Камеруна (Африка).Кроме того, выяснилось, что жители нашей страны зачастую берут быстрые кредиты, чтобы… дожить до зарплаты.