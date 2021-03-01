Мужчина оказался похоронен заживо в выкопанной им могиле

Могильщик на кладбище на американском острове Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, оказался похороненным заживо в вырытой им могиле и погиб, передает lenta.ru.



Трагедия произошла 25 февраля. В этот день 42-летний Родвин копал могилу на кладбище Вашингтон Мемориал парк. Но внезапно земля обрушилась в двухметровую яму и погребла его под собой. Коллеги мужчины отчаянно пытались вытащить его, но безуспешно. Не сумели спасти мужчину и прибывшие полицейские и пожарные: мужчина скончался на месте.



5 февраля в индийском штате Бангалор 40-летняя женщина, которую объявили умершей, пришла в себя на собственных похоронах.