ИИ Deep Nostalgia позволяет «вдохнуть жизнь» в старые фотографии, создавая анимацию с движениями лица

Alright, I'm joining the game and animating some ancient stuff. This is from the Acropolis Museum in Athens



Kinda fun, though it won't work on ancient animals! I'll add more as I get some OK ones pic.twitter.com/AwG9fA99Lj — Flint Dibble (@FlintDibble) February 28, 2021





КарпусьВадим Карпусь 49ИИ Deep Nostalgia позволяет «вдохнуть жизнь» в старые фотографии, создавая анимацию с движениями лицаКомпания MyHeritage, которая позволяет воссоздать генеалогическое дерево, запустила новый сервис под названием Deep Nostalgia. Он анимирует старые фотографии и создаёт эффект движения запечатлённых на снимке людей. Для его работы используется ИИ, лицензированный у компании D-ID.Deep Nostalgia анализирует загружаемую фотографию и затем накладывает её на предварительно записанные ролики с движением лица, выбирая из базы данных наиболее подходящий ролик. Благодаря этому удаётся создать новое видео, на котором человек с фотографии двигает головой, моргает глазами, улыбается. Таким образом, сервис позволяет предположить, как бы мог выглядеть и двигаться человек с фотографии, если бы он был записан на видео. Это позволяет пользователям загружать фотографии близких умерших людей и видеть их в «движении».Чтобы воспользоваться возможностями Deep Nostalgia, необходимо зарегистрировать бесплатную учётную запись на сайте MyHeritage. Пользователи могут бесплатно загрузить и анимировать до 5 фотографий. Весь процесс автоматизирован. Пользователю достаточно загрузить снимок на сайте, а система сама улучшит фотографию и создаст наиболее оптимальную анимацию. Поддерживается обработка только одиночных крупных портретов. Отмечается, что предоставленные фотографии не передаются третьим сторонам, а фотографии, загружаемые без завершения регистрации автоматически удаляются.В интернете появилось большое количество анимированных изображений, созданных с помощью Deep Nostalgia. Кто-то не стал ограничиваться фотографиями людей, а решил проверить работу ИИ на снимках статуй и картин.Источник: The Verge