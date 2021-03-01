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ИИ Deep Nostalgia позволяет «вдохнуть жизнь» в старые фотографии, создавая анимацию с движениями лица

Просмотров:464 Опубликовано: Вчера, 21:07
ИИ Deep Nostalgia позволяет «вдохнуть жизнь» в старые фотографии, создавая анимацию с движениями лица
Иллюстративное фото
КарпусьВадим Карпусь 49
ИИ Deep Nostalgia позволяет «вдохнуть жизнь» в старые фотографии, создавая анимацию с движениями лица



Компания MyHeritage, которая позволяет воссоздать генеалогическое дерево, запустила новый сервис под названием Deep Nostalgia. Он анимирует старые фотографии и создаёт эффект движения запечатлённых на снимке людей. Для его работы используется ИИ, лицензированный у компании D-ID.





Deep Nostalgia анализирует загружаемую фотографию и затем накладывает её на предварительно записанные ролики с движением лица, выбирая из базы данных наиболее подходящий ролик. Благодаря этому удаётся создать новое видео, на котором человек с фотографии двигает головой, моргает глазами, улыбается. Таким образом, сервис позволяет предположить, как бы мог выглядеть и двигаться человек с фотографии, если бы он был записан на видео. Это позволяет пользователям загружать фотографии близких умерших людей и видеть их в «движении».

Чтобы воспользоваться возможностями Deep Nostalgia, необходимо зарегистрировать бесплатную учётную запись на сайте MyHeritage. Пользователи могут бесплатно загрузить и анимировать до 5 фотографий. Весь процесс автоматизирован. Пользователю достаточно загрузить снимок на сайте, а система сама улучшит фотографию и создаст наиболее оптимальную анимацию. Поддерживается обработка только одиночных крупных портретов. Отмечается, что предоставленные фотографии не передаются третьим сторонам, а фотографии, загружаемые без завершения регистрации автоматически удаляются.

В интернете появилось большое количество анимированных изображений, созданных с помощью Deep Nostalgia. Кто-то не стал ограничиваться фотографиями людей, а решил проверить работу ИИ на снимках статуй и картин.

Источник: The Verge


Источник: UTC.UA
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