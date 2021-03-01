Самолет вернулся в аэропорт из-за агрессивного кота в Судане

НУР-СУЛТАН, 1 мар – Sputnik. В Судане самолет вернулся в аэропорт из-за неожиданно появившегося в кабине пилотов агрессивного кота, пишет РИА Новости со ссылкой на суданскую газету "Ас-Судани". Суданская авиакомпания Tarco совершала полет из столицы Судана Хартума в Катар.



Спустя полчаса после полета в кабине пилотов неожиданно появилась кошка, которая мешала управлять самолетом и даже пыталась накинуться на капитана.

По этой причине пилот решил вернуться в аэропорт вылета в Хартуме, пишет издание.



Возможно, кот забрался в самолет, когда он стоял ночью в ангаре аэропорта до вылета в Доху во время уборки на борту либо технического осмотра.