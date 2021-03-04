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Опасные инфекции завезли в Казахстан вместе со скотом на полмиллиарда долларов

Просмотров:428 Опубликовано: Сегодня, 10:57
Опасные инфекции завезли в Казахстан вместе со скотом на полмиллиарда долларов
Фото из открытых источников
Депутат сената парламента РК Ахылбек Куришбаев заявил, что вместе с экспортным скотом в Казахстан завезли и опасные инфекционные болезни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в последние годы в Казахстан в рамках программы: «Развитие экспортного потенциала мясного скотоводства» массово завезли племенной скот в количестве свыше 153 тыс голов. На его закуп потратили более 500 млн долларов США, включая государственные субсидии.

Однако, по мнению ученых, в страну завезли экзотические, не регистрируемые у нас опасные инфекционные болезни, такие как:

- болезнь Шмалленберга;
- инфекционный ринотрахеит;
- вирусная диарея;
- моракселлез и другие.

Ахылбек Куришбаев отметил, что данный факт усугубил и без того тяжелое состояние отечественной системы ветеринарии.

«Наше общество до сих пор не осведомлено, сколько из этого импортного скота погибло и, в целом, насколько выполнены поставленные в проекте задачи, хотя вправе знать, поскольку он реализован не только за счет частных инвестиций, но и на деньги налогоплательщиков», – высказался депутат на пленарном заседании парламента.

Также он добавил, что наши министерства должны взять за правило открыто, с привлечением общественного аудита отчитываться перед народом об эффективности использования государственных средств на такие дорогостоящие проекты, как это делается в других странах.

«Что касается созданного племенного поголовья, теперь важно сохранить и улучшить имеющуюся популяцию сельскохозяйственных животных. Наши ветераны – аграрии хорошо помнят тот факт, когда в советский период в Казахстан были завезены сотни тысяч племенного поголовья крупного рогатого скота из Европы, которые со временем потеряли свои племенные качества и бесследно исчезли», – отметил депутат.

Он подчеркнул, что важно не только создавать условия для их содержания, решать проблему кормовой базы, но и нужна системная селекционная работа.

«В этом плане использование в племенном животноводстве инновационных технологий, в том числе геномной селекции имеет особую значимость. Поскольку только молекулярно-генетический анализ животного позволяет заранее прогнозировать его племенную ценность и обеспечивает эффективность селекционного отбора. Поэтому во всех развитых странах улучшение племенной продукции основывается на современных биотехнологических методах исследований, в том числе геномной селекции», – заключил сенатор.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 14:26
Помню, обсуждали здесь эту аферу. Именно, АФЕРУ! Тогда уже было понятно...
Жаль, что всё сходит безнаказанно для "реформаторов"... (((
 
 

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