Опасные инфекции завезли в Казахстан вместе со скотом на полмиллиарда долларов

Депутат сената парламента РК Ахылбек Куришбаев заявил, что вместе с экспортным скотом в Казахстан завезли и опасные инфекционные болезни, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По его словам, в последние годы в Казахстан в рамках программы: «Развитие экспортного потенциала мясного скотоводства» массово завезли племенной скот в количестве свыше 153 тыс голов. На его закуп потратили более 500 млн долларов США, включая государственные субсидии.



Однако, по мнению ученых, в страну завезли экзотические, не регистрируемые у нас опасные инфекционные болезни, такие как:



- болезнь Шмалленберга;

- инфекционный ринотрахеит;

- вирусная диарея;

- моракселлез и другие.



Ахылбек Куришбаев отметил, что данный факт усугубил и без того тяжелое состояние отечественной системы ветеринарии.



«Наше общество до сих пор не осведомлено, сколько из этого импортного скота погибло и, в целом, насколько выполнены поставленные в проекте задачи, хотя вправе знать, поскольку он реализован не только за счет частных инвестиций, но и на деньги налогоплательщиков», – высказался депутат на пленарном заседании парламента.



Также он добавил, что наши министерства должны взять за правило открыто, с привлечением общественного аудита отчитываться перед народом об эффективности использования государственных средств на такие дорогостоящие проекты, как это делается в других странах.



«Что касается созданного племенного поголовья, теперь важно сохранить и улучшить имеющуюся популяцию сельскохозяйственных животных. Наши ветераны – аграрии хорошо помнят тот факт, когда в советский период в Казахстан были завезены сотни тысяч племенного поголовья крупного рогатого скота из Европы, которые со временем потеряли свои племенные качества и бесследно исчезли», – отметил депутат.



Он подчеркнул, что важно не только создавать условия для их содержания, решать проблему кормовой базы, но и нужна системная селекционная работа.



«В этом плане использование в племенном животноводстве инновационных технологий, в том числе геномной селекции имеет особую значимость. Поскольку только молекулярно-генетический анализ животного позволяет заранее прогнозировать его племенную ценность и обеспечивает эффективность селекционного отбора. Поэтому во всех развитых странах улучшение племенной продукции основывается на современных биотехнологических методах исследований, в том числе геномной селекции», – заключил сенатор.