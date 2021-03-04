Директора школ не смогут единолично принимать на работу учителей

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал, что директора государственных школ, детсадов и других организаций образования не смогут единолично устраивать учителей на работу, а также будут вынуждены менять должность через несколько лет на посту, передает Tengrinews.kz.
Депутаты Сената во втором чтении приняли законопроект по вопросам науки, в который включены некоторые новые требования к директорам общеобразовательных школ.
Первая поправка касается внедрения конкурсного приема педагогов в госорганизации образования.
"Теперь исключается практика, когда решение о приеме на работу педагога принимает директор единолично. Действующая на сегодняшний день система назначения педагогов носит непрозрачный характер, допускает возможность проявления коррупционных рисков.
Подобная практика иногда приводит к тому, что в ряде регионов одну ставку по одному предмету делят на четыре части и ведут четыре педагога, что негативно влияет и на качество преподавания, и на качество знаний. Поэтому, чтобы исключить негативные факторы, будет применяться система конкурсного отбора педагогов по понятным и единым правилам", - объяснил министр на своей странице в Facebook.
По его словам, в правилах будут установлены четкие критерии отбора, процедуры проведения конкурса, а сами процессы будут автоматизированы с помощью цифровых технологий. То есть теперь принятие решения о приеме на работу педагога будет носить не единоличный характер, а коллегиальный, и во главу угла будет ставиться профессионализм педагога и его соответствие установленным критериям.
Министр считает, что эта мера устранит серьезные коррупционные риски при приеме на работу педагогов.
Вторая поправка касается института ротации руководителей госорганизаций образования.
"У нас у большего количества руководителей госорганизаций образования имеются бессрочные трудовые договоры. Безусловно, есть много сильных руководителей, которые преданы своей работе и делают все возможное, чтобы совершенствовать деятельность своей организации. Они могут работать годами и при этом быть очень эффективными, но таких не так много.
Однако никто не отменяет и профессиональное выгорание, отсутствие мотивации и желание движения по карьерной лестнице других сотрудников. Поэтому в том, что руководители занимают свои места много лет, есть, конечно, свои плюсы, но имеются и минусы. Вводимый институт ротации позволит, к примеру, переносить лучшие практики и опыт в другие организации", - указал Аймагамбетов.
Он заверил, что при этом будут четко регламентированы процедуры и условия ротации директоров. Ротация будет проводиться управлениями образования по разработанным МОН правилам, где будут учтены все вопросы.
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