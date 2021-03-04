Полицейскому вынесли приговор за изнасилование девочки в Балхаше

Полицейскому вынесли приговор за изнасилование несовершеннолетней девочки в Балхаше. Его приговорили к 14 годам лишения свободы. Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области, корреспондент Tengrinews.kz.



В пресс-службе СМУС Карагандинской области рассказали, что найденные доказательства указали на то, что 5 июля 2020 года полицейский К. изнасиловал в квартире 15-летнюю девочку.



"В суде К. вину не признал и показал, что в половой акт с Т. не вступал, а у него были интимные отношения с матерью потерпевшей, то есть с В. Однако доводы К. полностью опровергнуты исследованными доказательствами, в том числе В. опровергла доводы К. о вступлении с ним в половой акт. Кроме того, согласно заключению молекулярно-генетической экспертизы, на фрагменте ткани, изъятой с дивана, где, согласно показаниям несовершеннолетней Т., произошло преступление, обнаружена ДНК потерпевшей и К.", - сообщили в ведомстве.



Прокурор просил признать виновным К. по подпункту 1 части 3 статьи 120 УК и назначить ему 15 лет лишения свободы. Сторона защиты просила оправдать К. в связи с недоказанностью его вины.



Приговором суда подсудимый К. признан виновным в изнасиловании и приговорен к 14 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.



"Также К. лишен специального звания - сержант полиции.

Кроме того, в пользу потерпевшей судом взыскано 5 000 000 тенге морального вреда.

Смягчающих вину и наказание К. обстоятельств по делу не установлено, вину в инкриминируемых преступлениях он не признал. Отягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством суд признал нарушение К. принятой присяги", - сообщили в суде.



Известно, что судом не была назначена химическая кастрация, поскольку ее назначение не признано необходимым в заключении соответствующей экспертизы. Приговор не вступил в законную силу.



Напомним, летом 2020 года сотрудника полиции обвинили в изнасиловании девочки-подростка в Балхаше. Об этом сообщили представители фонда "НемолчиKZ".