Google усложнит слежку за пользователями в Сети

Американская корпорация Google обязалась прекратить следить за пользователями в Сети, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Tech Crunch.



По данным издания, компания уже делала заявление о прекращении поддержки сторонних cookie-файлов (небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя - прим. автора) для отслеживания местоположения пользователей.



Теперь Google пообещала, что не будет разрабатывать другие методы отслеживания пользователей, что повлечет серьезное изменение политики компании.



"Сегодня мы четко заявляем, что после прекращения использования сторонних файлов cookie мы не будем создавать альтернативные идентификаторы для отслеживания людей, просматривающих веб-страницы, и не будем использовать их в наших продуктах", - заявил в блоге Google директор по управлению продуктами компании Дэвид Темкин.



По словам Темкина, во втором квартале Google вместе с рекламодателями будет тестировать алгоритм FLoC (Federated Learning of Cohorts), который позволит в будущем отказаться от использования cookie-файлов третьей стороной.



К такому решению компания пришла после полученных данных исследования Pew Research Center. В рамках проведенного анализа удалось выяснить, что 72 процента интернет-пользователей считают, что почти все, что они делают в Сети, отслеживается рекламодателями. При этом 81 процент считает, что потенциальные риски от сбора данных превышают любые положительные стороны. Поэтому Google приняла решение отказаться от использования cookie в рекламе.



Ранее Google опубликовала отчет о прозрачности, в котором предоставила данные о том, сколько раз власти Казахстана просили компанию удалить различные материалы.