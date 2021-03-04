Какие сообщения нельзя хранить в телефоне

НУР-СУЛТАН, 4 мар - Sputnik. Какие сообщения лучше удалять из смартфона, сообщило РИА Новости со ссылкой на гендиректора АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина.



Так, нужно удалять с телефона информацию о паролях, личных данных, а также сообщения, которые могут содержать вредные для репутации сведения, сказал он.



Необходимо удалять и сервисные сообщения, коды авторизации и временные пароли.



Также зачастую приложения для работы требуют доступ к списку контактов и доступ к SMS-сообщениям.



"Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к СМС через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку СМС в самое уязвимое пространство", — предупреждает эксперт.



Пароли, предоставляемые банками и интернет-сайтами, как правило, работают не дольше одной минуты. Однако мошенники могут, получив к ним доступ, забраться в ваш аккаунт с непредсказуемыми последствиями.



Щельцин рекомендует для минимизации этих рисков делать резервное копирование, устанавливать двухфакторную верификацию, не терять телефон и следить за своими SMS-сообщениями.