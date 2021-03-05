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Строительство ГПЗ стоимостью 860 миллионов долларов начнется в этом году на Кашагане

Просмотров:1495 Опубликовано: Сегодня, 10:18
Строительство ГПЗ стоимостью 860 миллионов долларов начнется в этом году на Кашагане
© Photo : Министерство энергетики Республики Казахстан
НУР-СУЛТАН, 5 мар — Sputnik. В текущем году на месторождении Кашаган планируется начать строительство газоперерабатывающего завода, стоимость проекта составит 860 миллионов долларов.

"Ожидаемый эффект от реализации данного проекта – производство дополнительно 800 миллионов кубометров товарного газа, а также увеличение добычи нефти от 8 до 10 миллионов тонн. Также ведется подготовка концепции полномасштабного освоения месторождения Кашаган. Совместно с оператором мы также должны доработать концепцию дальнейшего расширения к концу текущего года", - сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев в ходе расширенного заседания коллегии.

Он также отметил, что в настоящее время активно реализуются инвестиционные проекты на месторождении Карачаганак в Западно-Казахстанской области, где будет построен четвертый компрессор обратной закачки газа, что позволит дополнительно добывать 18,5 миллиона тонн жидких углеводородов.

"Хочу отметить, что завершились многолетние переговоры по Карачаганаку, в результате которых Международный консорциум выплатил Казахстану 1,3 миллиарда долларов и внес изменения в методику раздела добываемой продукции, что принесет около 600 миллионов долларов до конца срока действия контракта – 2037 года", - отметил Ногаев.

Кроме того, напомнил министр, в настоящее время на Тенгизе реализуется проект стоимостью 45,2 миллиарда долларов.

"Речь идет о проекте будущего расширения. По состоянию на 1 января 2021 года затраты по проекту уже составили 34,3 миллиарда долларов. Завершение проекта планируется в 2023 году. Его реализация позволит увеличить добычу нефти на 12 миллионов тонн в год. Казахстанское содержание в Проекте составляет 36%", - отметил Ногаев.

Газовая промышленность

В 2020 году объем добычи газа в Казахстане составил 55,1 миллиарда кубометров газа. План на 2021 год – 55,8 миллиарда кубометров газа.

Между тем производство сжиженного газа по итогам 2020 года составило 3,2 миллиона тонн. Столько же собирается произвести Казахстан и в 2021 году.

"Доля газификации населения к концу 2021 года прогнозируется на уровне 53,7%, или 119 тысяч человек получат доступ к газу. Также в 2021 году будет утвержден Комплексный план развития газовой отрасли и актуализирована Генеральная схема газификации Казахстана, что позволит эффективно использовать энергоресурсы страны и рационально распределять бюджетные средства при строительстве газораспределительных сетей", - отметил министр.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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elek (Посетители) Сегодня, 13:45
В текущем году на месторождении Кашаган планируется начать строительство газоперерабатывающего завода

И зачем он в море нужен? Загадить то что осталось? В степи места мало?
 
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TU-154 (Посетители) Сегодня, 12:48
Уже который год слышу эти обещания (строительство нефтеперерабатывающего завода) Уже пора бросить - обещать. А то одна болтология, очередной Актау сити

Актау сити и завод по производству планшетов уже построили
 
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 12:06
Чего только не начинали строить в РК, не перечесть
 
-1
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 Сашa (Посетители) Сегодня, 10:29
У них на бумажках одно сплошное развитие и успех.

На деле же:

Топливо за последние три только года подорожало на 30%, продукты питания (реально) на 25-40%. Транспорт, перевозки, автомобили на 30% в среднем. Появились новые поборы, новые налоги.

Все эти проекты, средства полученные с них идут в карманы иностранцам и узкому кругу лиц. Заняты там на рабочих местах родственники, братья, сёстры с и так не бедных семей.

Толку - ноль, короче. Абсолютно никакого!
 
 

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