Строительство ГПЗ стоимостью 860 миллионов долларов начнется в этом году на Кашагане

НУР-СУЛТАН, 5 мар — Sputnik. В текущем году на месторождении Кашаган планируется начать строительство газоперерабатывающего завода, стоимость проекта составит 860 миллионов долларов.



"Ожидаемый эффект от реализации данного проекта – производство дополнительно 800 миллионов кубометров товарного газа, а также увеличение добычи нефти от 8 до 10 миллионов тонн. Также ведется подготовка концепции полномасштабного освоения месторождения Кашаган. Совместно с оператором мы также должны доработать концепцию дальнейшего расширения к концу текущего года", - сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев в ходе расширенного заседания коллегии.



Он также отметил, что в настоящее время активно реализуются инвестиционные проекты на месторождении Карачаганак в Западно-Казахстанской области, где будет построен четвертый компрессор обратной закачки газа, что позволит дополнительно добывать 18,5 миллиона тонн жидких углеводородов.



"Хочу отметить, что завершились многолетние переговоры по Карачаганаку, в результате которых Международный консорциум выплатил Казахстану 1,3 миллиарда долларов и внес изменения в методику раздела добываемой продукции, что принесет около 600 миллионов долларов до конца срока действия контракта – 2037 года", - отметил Ногаев.



Кроме того, напомнил министр, в настоящее время на Тенгизе реализуется проект стоимостью 45,2 миллиарда долларов.



"Речь идет о проекте будущего расширения. По состоянию на 1 января 2021 года затраты по проекту уже составили 34,3 миллиарда долларов. Завершение проекта планируется в 2023 году. Его реализация позволит увеличить добычу нефти на 12 миллионов тонн в год. Казахстанское содержание в Проекте составляет 36%", - отметил Ногаев.



Газовая промышленность



В 2020 году объем добычи газа в Казахстане составил 55,1 миллиарда кубометров газа. План на 2021 год – 55,8 миллиарда кубометров газа.



Между тем производство сжиженного газа по итогам 2020 года составило 3,2 миллиона тонн. Столько же собирается произвести Казахстан и в 2021 году.



"Доля газификации населения к концу 2021 года прогнозируется на уровне 53,7%, или 119 тысяч человек получат доступ к газу. Также в 2021 году будет утвержден Комплексный план развития газовой отрасли и актуализирована Генеральная схема газификации Казахстана, что позволит эффективно использовать энергоресурсы страны и рационально распределять бюджетные средства при строительстве газораспределительных сетей", - отметил министр.