Месяц на подумать: перевод пенсионных в управление частников возможно отменить - ЕНПФ

НУР-СУЛТАН, 5 мар – Sputnik. Заявление о переводе пенсионных средств в доверительное управление управляющим инвесткомпаниям можно аннулировать с помощью новой функции, сообщает пресс-служба ЕНПФ.
Поскольку фонд переводит пенсионные накопления инвесткомпаниям в течение 30 календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика, то до этого момента можно передумать и свое заявление аннулировать.
Как аннулировать заявление на перевод пенсионных накоплений в управление инвесткомпаниям?
- Зайти в личный кабинет на сайте enpf.kz,
- Перейти в подраздел "Услуги" - "Мои заявления на выплаты / переводы";
- Убедиться, что статус заявления, который хотите аннулировать имеет статус - "Принято к обработке";
- При просмотре деталей данного заявления для выбора будет активна кнопка "Аннулировать";
- Ознакомиться и выразить согласие/несогласие с предоставленной информацией и подписать заявление личной ЭЦП.
Второй способ - обратиться в любое региональное отделение ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность.
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