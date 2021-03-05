Месяц на подумать: перевод пенсионных в управление частников возможно отменить - ЕНПФ

НУР-СУЛТАН, 5 мар – Sputnik. Заявление о переводе пенсионных средств в доверительное управление управляющим инвесткомпаниям можно аннулировать с помощью новой функции, сообщает пресс-служба ЕНПФ.



Поскольку фонд переводит пенсионные накопления инвесткомпаниям в течение 30 календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика, то до этого момента можно передумать и свое заявление аннулировать.



Как аннулировать заявление на перевод пенсионных накоплений в управление инвесткомпаниям?



- Зайти в личный кабинет на сайте enpf.kz,



- Перейти в подраздел "Услуги" - "Мои заявления на выплаты / переводы";



- Убедиться, что статус заявления, который хотите аннулировать имеет статус - "Принято к обработке";



- При просмотре деталей данного заявления для выбора будет активна кнопка "Аннулировать";



- Ознакомиться и выразить согласие/несогласие с предоставленной информацией и подписать заявление личной ЭЦП.



Второй способ - обратиться в любое региональное отделение ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность.