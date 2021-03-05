В Москве подросток выжил после прыжка с 17-го этажа, сбегая от разъярённого деда своей возлюбленной и полицейских

Шекспировские страсти разгорелись в одной из многоэтажек в районе Орехово-Борисово Южное, где 14-летний Ромео провожал до дома свою 15-летнюю Джульетту. Школьницу дома ждал её дедушка. Забеспокоившись, что девочки долго нет, он решил направиться на её поиски.Парочка заходит в подъезд, где вскоре уединилась. А следом по вызову дедушки туда приезжают полицейские. Видео © LIFEВыйдя из квартиры в лифтовый холл, пожилой мужчина застал интимную сцену "прощания" влюблённых подростков. Увиденное повергло пенсионера в шок. Он затащил парочку в квартиру, закрыл на кухне и вызвал полицию — дедушке показалось, что внучка вступила в связь по принуждению, а не по взаимному согласию.Пока дедушка общался с сотрудниками полиции около входной двери, из кухни послышался крик: 14-летний юноша выпрыгнул из окна квартиры — лишь бы избежать разборок с органами правопорядка.По данным источника Лайфа, подросток выжил, его доставили в реанимацию Морозовской больницы с переломами бедра и таза, сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. По факту инцидента проводится проверка.