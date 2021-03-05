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В Москве подросток выжил после прыжка с 17-го этажа, сбегая от разъярённого деда своей возлюбленной и полицейских

Просмотров:774 Опубликовано: Сегодня, 12:15
В Москве подросток выжил после прыжка с 17-го этажа, сбегая от разъярённого деда своей возлюбленной и полицейских
Кадр из видео
Шекспировские страсти разгорелись в одной из многоэтажек в районе Орехово-Борисово Южное, где 14-летний Ромео провожал до дома свою 15-летнюю Джульетту. Школьницу дома ждал её дедушка. Забеспокоившись, что девочки долго нет, он решил направиться на её поиски.


Парочка заходит в подъезд, где вскоре уединилась. А следом по вызову дедушки туда приезжают полицейские. Видео © LIFE

Выйдя из квартиры в лифтовый холл, пожилой мужчина застал интимную сцену "прощания" влюблённых подростков. Увиденное повергло пенсионера в шок. Он затащил парочку в квартиру, закрыл на кухне и вызвал полицию — дедушке показалось, что внучка вступила в связь по принуждению, а не по взаимному согласию.

Пока дедушка общался с сотрудниками полиции около входной двери, из кухни послышался крик: 14-летний юноша выпрыгнул из окна квартиры — лишь бы избежать разборок с органами правопорядка.

По данным источника Лайфа, подросток выжил, его доставили в реанимацию Морозовской больницы с переломами бедра и таза, сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. По факту инцидента проводится проверка.


Источник: life.ru
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Комментарии ( 3 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:00
Цитата: Nurzhan_from_aktau
еперь останется инвалидом и нужен будет только Маме.

сейчас если есть доступ к современной медицине, даже в России это не проблема и не крест.
а тем более в Москве
Цитата: 132131212
в наше время юноши слишком быстро принимают решения, не обдумывая последствия, это огорчает

когда это юноши принимали взвешенные и обдуманные решения?
 
-1
  • leo529
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132131212 (Посетители) Сегодня, 14:42
в наше время юноши слишком быстро принимают решения, не обдумывая последствия, это огорчает
 
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Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 14:26
Пипец. Теперь останется инвалидом и нужен будет только Маме.
 
 

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