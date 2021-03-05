"Ребенок погиб в утробе". Отказ астанчанке в госпитализации признали необоснованным

В Фонде социального медстрахования (ФСМС) встали на защиту астанчанки, которой отказали в госпитализации из-за долгов по обязательному соцмедстрахованию. В больнице провели внеплановый мониторинг, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.
Эксперты фонда провели внеплановый мониторинг городской многопрофильной больницы № 2 в Нур-Султане после случая, когда астанчанке с мертвым плодом в утробе отказали в госпитализации из-за долгов по ОСМС.
"По данным записей в медицинской информсистеме, на момент осмотра дежурный гинеколог отказал пациентке в экстренной госпитализации по причине отсутствия показаний. Вместе с тем пациентка при обращении за медицинской помощью предъявляла жалобы на состояние, которое является основанием для экстренной госпитализации, независимо от статуса застрахованности. В связи с этим жалоба признана обоснованной. Фондом применены меры экономического воздействия в отношении городской многопрофильной больницы № 2", - сообщили в фонде.
Размер экономического воздействия не уточняется.
"Фонд всегда стоит на защите прав пациентов на медицинскую помощь как в рамках ГОБМП, так и по ОСМС. Призываем сообщать о фактах некачественного оказания медицинских услуг либо отказе в них в фонд через официальные каналы обратной связи - контакт-центр 1406 или мобильное приложение Qoldau 24/7. По ним будут проведены проверки, и при выявлении нарушений будут приняты меры экономического воздействия", - заявили в ФСМС.
Напомним, астанчанка почувствовала себя плохо на 8-й неделе беременности. У нее поднялась температура и открылось кровотечение. Выяснилось, что плод погиб в утробе. Женщина обратилась в городскую больницу, но там ее не приняли. Врачи пояснили, что у нее были не уплачены взносы на медицинское страхование.
Врач второй городской больницы Нур-Султана пояснил, что они не имеют права принимать пациентов без страховки. Если женщине стало плохо, то она должна в таком случае обращаться в скорую.
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