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"Ребенок погиб в утробе". Отказ астанчанке в госпитализации признали необоснованным

Просмотров:84 Опубликовано: Сегодня, 13:49
"Ребенок погиб в утробе". Отказ астанчанке в госпитализации признали необоснованным
Фото из открытых источников
В Фонде социального медстрахования (ФСМС) встали на защиту астанчанки, которой отказали в госпитализации из-за долгов по обязательному соцмедстрахованию. В больнице провели внеплановый мониторинг, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Эксперты фонда провели внеплановый мониторинг городской многопрофильной больницы № 2 в Нур-Султане после случая, когда астанчанке с мертвым плодом в утробе отказали в госпитализации из-за долгов по ОСМС.

"По данным записей в медицинской информсистеме, на момент осмотра дежурный гинеколог отказал пациентке в экстренной госпитализации по причине отсутствия показаний. Вместе с тем пациентка при обращении за медицинской помощью предъявляла жалобы на состояние, которое является основанием для экстренной госпитализации, независимо от статуса застрахованности. В связи с этим жалоба признана обоснованной. Фондом применены меры экономического воздействия в отношении городской многопрофильной больницы № 2", - сообщили в фонде.

Размер экономического воздействия не уточняется.

"Фонд всегда стоит на защите прав пациентов на медицинскую помощь как в рамках ГОБМП, так и по ОСМС. Призываем сообщать о фактах некачественного оказания медицинских услуг либо отказе в них в фонд через официальные каналы обратной связи - контакт-центр 1406 или мобильное приложение Qoldau 24/7. По ним будут проведены проверки, и при выявлении нарушений будут приняты меры экономического воздействия", - заявили в ФСМС.

Напомним, астанчанка почувствовала себя плохо на 8-й неделе беременности. У нее поднялась температура и открылось кровотечение. Выяснилось, что плод погиб в утробе. Женщина обратилась в городскую больницу, но там ее не приняли. Врачи пояснили, что у нее были не уплачены взносы на медицинское страхование.

Врач второй городской больницы Нур-Султана пояснил, что они не имеют права принимать пациентов без страховки. Если женщине стало плохо, то она должна в таком случае обращаться в скорую.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Вован
  • tom2005
 Сашa (Посетители) Сегодня, 14:02
Требую уволить с должности и запретить заниматься профессиональной деятельностью главу Ассоциации репродуктивной медицины Вячеслава Локшина. Уволить с позором всю смену отказавшую в медицинской помощи женщине, без сохранения пенсии. Завести уголовное дело.

Сутра звонил по этому вопросу 1414, когда эта новость ещё не вышла, меня попросили позвонить в 1406, где в свою очередь заявили о том что в курсе произошедшего и принимают решение.

Так же оставил обращение на сайте генпрокуратуры РК.

Мы можем бороться с позорниками от медицины и их наплевательским отношением вместе.
 
 

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