Когда ждать окончания пандемии, ответили в ВОЗ

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что 2021 все еще будет "годом коронавируса", однако на окончание пандемии можно рассчитывать к началу 2022 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был Terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина. Для меня в моей работе, однако, важно планировать наперед. Поэтому я исхожу из того, что к началу 2022 года пандемия закончится. Что не означает, что вирус исчезнет. Однако, надеюсь, к тому моменту уже не потребуется вмешательств", - заявил Клюге в интервью изданию Welt.
Однако он предупредил, что необходима "европейская солидарность": "Нельзя, чтобы богатые регионы были вакцинированы, а другие - нет".
Клюге также отметил, что очень важно то, как страны будут снимать ограничения.
"Если все будет происходить слишком быстро, мы вновь вернемся к началу", - подчеркнул он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В этих условиях стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение. Оно возобновляется поэтапно с учетом улучшения эпидемиологической обстановки.
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