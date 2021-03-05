Знаки зодиака, у которых в марте закончится черная полоса

Астрологи раскрыли знаки зодиака, в жизни которых в марте закончится черная полоса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Профиль.
Близнецы
Близнецы смогут реализовать свои планы, которые касаются больших проектов, в том числе международных, поездок за границу и общения с иностранцами. Наметится существенный прогресс в учебе, работе и судебных делах.
Дева
Люди, рожденные под знаком Девы, продвинутся вперед в своей работе, подтянут "хвосты", найдут подработку или даже новое дело. Свои плоды принесут лечение и оздоровительные практики, которыми они занимались.
Водолей
Для Водолеев наступает подходящий момент, чтобы реализовать свои планы и идеи, над которыми они размышляли в феврале. Мысли как никогда будут ясными и оригинальными. Успешно пройдут собеседования, интервью, чтения лекций и доклады.
Лев
С 20 марта наступит новый жизненный этап у Львов. Черная полоса закончится, энергия будет бить через край. Некоторые отправятся в путешествие, начнут изучать языки и культуру разных стран. Другие сосредоточатся на наработке социального веса, участвуя в политической и общественной жизни.
Овен
В марте эти представители зодиакального круга станут самым деятельным и энергичным знаком. Зимняя спячка закончится, и они сразу рванут ослепительным фейерверком. По словам астрологов, лучше никому не стоять у них на пути, потому что появится тысяча дел, за которые они примутся с энергией скоростного болида. В делах, где нужно проявить личную инициативу и рассчитывать только на себя, им не будет равных. С 26 марта Овны значительно поправят свое материальное положение.
Телец
А вот Тельцы начнут пожинать плоды всех дел, которыми они занимались последние 8 лет. Это касается и финансовой сферы, и личной жизни. Можно считать, что 26 марта – день вручения наград тем, кто заботился о своем благосостоянии и вкладывал силы в развитие отношений.
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