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Знаки зодиака, у которых в марте закончится черная полоса

Просмотров:5186 Опубликовано: Сегодня, 16:25
Знаки зодиака, у которых в марте закончится черная полоса
Фото из открытых источников
Астрологи раскрыли знаки зодиака, в жизни которых в марте закончится черная полоса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Профиль.

Близнецы

Близнецы смогут реализовать свои планы, которые касаются больших проектов, в том числе международных, поездок за границу и общения с иностранцами. Наметится существенный прогресс в учебе, работе и судебных делах.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, продвинутся вперед в своей работе, подтянут "хвосты", найдут подработку или даже новое дело. Свои плоды принесут лечение и оздоровительные практики, которыми они занимались.

Водолей

Для Водолеев наступает подходящий момент, чтобы реализовать свои планы и идеи, над которыми они размышляли в феврале. Мысли как никогда будут ясными и оригинальными. Успешно пройдут собеседования, интервью, чтения лекций и доклады.

Лев

С 20 марта наступит новый жизненный этап у Львов. Черная полоса закончится, энергия будет бить через край. Некоторые отправятся в путешествие, начнут изучать языки и культуру разных стран. Другие сосредоточатся на наработке социального веса, участвуя в политической и общественной жизни.

Овен

В марте эти представители зодиакального круга станут самым деятельным и энергичным знаком. Зимняя спячка закончится, и они сразу рванут ослепительным фейерверком. По словам астрологов, лучше никому не стоять у них на пути, потому что появится тысяча дел, за которые они примутся с энергией скоростного болида. В делах, где нужно проявить личную инициативу и рассчитывать только на себя, им не будет равных. С 26 марта Овны значительно поправят свое материальное положение.

Телец

А вот Тельцы начнут пожинать плоды всех дел, которыми они занимались последние 8 лет. Это касается и финансовой сферы, и личной жизни. Можно считать, что 26 марта – день вручения наград тем, кто заботился о своем благосостоянии и вкладывал силы в развитие отношений.


Источник: zakon.kz
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