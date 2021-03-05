Продажи каннабиса в США достигли рекордного уровня в 17,5 миллиарда долларов за 2020 год, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Unilad.



Согласно данным исследовательской компании BDSA, легальные продажи на всей территории США, где 15 штатов разрешают употребление каннабиса, выросли на 46 процентов по сравнению с 2019 годом.



Следует отметить, что во время президентских выборов 2020 года пять штатов США - Аризона, Миссисипи, Нью-Джерси, Монтана и Южная Дакота - легализовали употребление каннабиса.



"Мы думали, что индустрия каннабиса столкнется с многочисленными проблемами из-за пандемии коронавируса. Однако отрасль не только выжила, но и процветала, легальный каннабис стал более востребованным в этот период", - сказал генеральный директор BDSA Мика Тапман.



Отмечается, что штат Иллинойс получил самый большой прирост в прошлом году, увеличив продажи на 784 миллиона долларов. Также на других рынках произошел значительный рост, в первую четверку вошли Калифорния (586 миллионов долларов), Флорида (473 миллиона долларов), Колорадо (451 миллион долларов) и Оклахома (400 миллионов долларов).



По данным BDSA, продажи в США в 2026 году достигнут 41,3 миллиарда долларов, это означает, что среднегодовой темп роста будет составлять 15 процентов. Кроме того, легальные продажи каннабиса за пределами США в 2020 году превысили отметку в 1 миллиард долларов, а расходы составили почти 1,1 миллиарда долларов.



Также организация спрогнозировала, что в 2026 году мировые продажи превысят 8,3 миллиарда долларов, то есть среднегодовой темп роста будет составлять 40 процентов.



Ранее Орегон стал первым штатом в США и Ванкувер первым городом в Канаде, отменившими уголовную ответственность за хранение тяжелых наркотиков.