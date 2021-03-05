Дефицит одного из самых важных ресурсов предрекли миру

В мире заканчивается один их важнейших ресурсов - песок. По словам экспертов, это может стать величайшей проблемой 21-го века, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал CNBC.



Отмечается, что песок является самым востребованным ресурсом после воды. "Мы никогда не думали, что у нас закончится песок, но где-то этот процесс начинается", - заявил климатолог из программы ООН по окружающей среде Паскаль Педуцци во время вебинара, организованного аналитическим центром Chatham House.



Ученый подчеркнул, что люди думают, будто песок везде. Однако сейчас надо обратить внимание на то, что может произойти в следующие десятилетия, иначе возникнут перебои с поставками этого ресурса. Он пояснил, что точно отследить его глобальное использование невозможно, только косвенно, оценив корреляцию между использованием песка и цемента.



По данным телеканала, для производства тонны цемента требуется 10 тонн песка. Это означает, что только для строительства ежегодно потребляется от 40 до 50 миллиардов тонн песка.



Также отмечается, что, несмотря на кажущуюся повсеместность, не любой песок подходит для строительства. Например, песчинки из пустыни слишком гладкие и круглые. В то же время песок с морского дна, побережья или из карьеров и рек имеет более угловатую форму, что позволяет песчинкам хорошо сцепляться друг с другом.