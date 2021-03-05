Сингапур отмерил дизельным машинам четыре года

С 2025 года город-государство полностью запретит регистрацию автомобилей с дизельными двигателями.



На данный момент доля частных легковых машин на тяжёлом топливе в Сингапуре не столь велика — 2.9 %, зато в такси достигает 41.5 %. Подавляющее количество эксплуатируемых грузовиков также имеет дизельные моторы. Поэтому в целях оздоровления атмосферы весьма плотно застроенного мегаполиса с населением под шесть с половиной миллионов человек власти планируют запретить с 2025 года регистрацию новых дизельных авто, за исключением большегрузов, которым пока нет никакой замены.



Агентство уточняет, что правительство страны изначально планировало ввести данный запрет в 2030 году, однако сроки были пересмотрены. В качестве альтернативы станет активно развиваться электротранспорт, ради чего в ближайшие годы в Сингапуре будет оборудовано порядка 60 000 зарядных станций, и это на территории, сравнимой по площади с Алматы, — 728 кв. км! А уже с 2040 года по городу можно будет передвигаться только на электрических машинах.



Борьба за чистоту окружающей среды не ограничится запретом дизельных машин. Среди других мер называется переход на солнечные батареи, посадка одного миллиона новых деревьев, а также расширение железнодорожных сетей и велосипедных дорожек.