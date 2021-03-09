Повысить тарифы на электроэнергию планируют в Казахстане

Министерство энергетики подготовило проект приказа о внесении изменений в предельные тарифы на электрическую энергию. Тарифы предлагается повысить начиная с 2021 года, передает Tengrinews.kz.
Ранее тарифы были одинаковыми с 2020 по 2025 годы. Согласно представленной таблице, тарифы предлагается повысить следующим образом:
"Введение в действие измененных предельных тарифов на электрическую энергию осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем их утверждения", - говорится в проекте приказа.
Как поясняется, основными факторами, влияющими на рост затрат энергопроизводящих организаций, являются:
- ежегодно растущая надбавка за возобновляемые источники энергии;
- увеличение затрат на импортируемые материалы и запчасти, подверженные курсовым колебаниям (котлотурбинное, насосное, золоулавливающее оборудование и др.);
- рост стоимости угля ТОО "Богатырь Комир";
- рост цены на транспортировку газа.
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА"
для публичного обсуждения до 25 марта.