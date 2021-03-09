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Повысить тарифы на электроэнергию планируют в Казахстане

Просмотров:862 Опубликовано: Сегодня, 10:31
Повысить тарифы на электроэнергию планируют в Казахстане
Фото из открытых источников
Министерство энергетики подготовило проект приказа о внесении изменений в предельные тарифы на электрическую энергию. Тарифы предлагается повысить начиная с 2021 года, передает Tengrinews.kz.

Ранее тарифы были одинаковыми с 2020 по 2025 годы. Согласно представленной таблице, тарифы предлагается повысить следующим образом:

Повысить тарифы на электроэнергию планируют в Казахстане

Повысить тарифы на электроэнергию планируют в Казахстане


"Введение в действие измененных предельных тарифов на электрическую энергию осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем их утверждения", - говорится в проекте приказа.

Как поясняется, основными факторами, влияющими на рост затрат энергопроизводящих организаций, являются:

- ежегодно растущая надбавка за возобновляемые источники энергии;
- увеличение затрат на импортируемые материалы и запчасти, подверженные курсовым колебаниям (котлотурбинное, насосное, золоулавливающее оборудование и др.);
- рост стоимости угля ТОО "Богатырь Комир";
- рост цены на транспортировку газа.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 марта.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:57
Все меньше и меньше хочется жить в этой стране!!
 
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  • Aleksa-N
 elek (Посетители) Сегодня, 11:54
Абсолютно не удивлён. Ждём повышения на всё в этом году. "Жили мы бедно - потом нас обокрали!" - Таков девиз жителей РК в ближайшие десятилетия.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:48
ну слава богу! поскорее бы подняли уже, надоело ждать! lol
 
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  • elek
  • Aleksa-N
 Сашa (Посетители) Сегодня, 11:34
Цитата: Ingul
Я всю жизнь пытаюсь понять почему цены только растут, но никогда не падают.


Так происходит только при капиталистической экономической системе. Если коротко, то наличие частной собственности, ничего не производящие прослойки, тунеядцы приватизировавшие средства производства - раздувают стоимость денег, в целях приобрести СЕЙЧАС. Ведь при растущей денежной массе их, уже имеющееся, имущество будет стоить дороже. Как следствие - обычная семья больше не в состоянии приобрести жильё, цены на продукты и энергоресурсы постоянно растут, а капиталист, для которого это сущие копейки - чувствует себя хорошо.

Ведь по конституции недра принадлежат государству, т.е. всему народу.


В том то и дело, что это только на бумаге. Лишь формально.
 
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  • Pinochet
 Pluto (Посетители) Сегодня, 11:30
Хвал а Господу Богу! Да не оскудеют карман и рука берущего.
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 11:09
Уберите лишнии прокладкти!!!
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:08
Я всю жизнь пытаюсь понять почему цены только растут, но никогда не падают.
Разве можно, как в этой статье, объяснять рост тем, что подорожало то-то.
А "то-то" почему подорожало?
Ведь по конституции недра принадлежат государству, т.е. всему народу.
Выходит социальное (по конституции) государство само себе увеличивает надбавки на ископаемые, а далее растет все по цепочке?
Можно пояснить это пополнением бюджета для блага народа, но одновременно удорожание порождает инфляцию.
(Куды бедному крестьянину податься! (из к/фильма "Чапаев")
 
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 10:44
А с какого перепуга происходит рост стоимости угля (ТОО "Богатырь Комир"- 50% принадлежит государству) и транспортировки газа (АО "КазТрансГаз - 100% принадлежит государству).

В этом месте не хотят пояснить народу?
 
 

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