«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 09 Марта
+2...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.66 KZT
  • €1 = 500.44 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцев хотят привлечь к управлению государством

Просмотров:243 Опубликовано: Сегодня, 11:39
Казахстанцев хотят привлечь к управлению государством
Фото из открытых источников
Министерство информации и общественного развития разработало законопроект "Об общественном контроле", предусматривающий участие казахстанцев в управлении государством, передает zakon.kz.

Проект закона разработан в рамках реализации послания президента Касым-Жомарта Токаева: "Казахстан в новой реальности: время действий".

Основной целью законопроекта является обеспечение участия граждан в управлении делами государства. Принятие проекта закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, правительство уже внесло проект закона на рассмотрение в Мажилис.

Зачем нужен общественный контроль

Как следует из документа, общественный контроль - деятельность субъектов (граждане Казахстана) общественного контроля, направленная на анализ и оценку деятельности объектов (органы, учреждения исполнительной государственной власти и местного государственного управления), затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц.

Это значит, что после принятия закона рядовых казахстанцев будут привлекать к управлению делами государства, касающихся их жизни, прав и законных интересов населения.

В задачи общественного контроля входит:

- вовлечение граждан в процесс общественного контроля;
- обеспечение учета общественного мнения при принятии решений;
- обеспечение прозрачности и открытости деятельности объектов общественного контроля;
- обеспечение взаимодействия субъектов и объектов общественного контроля;
- повышение эффективности деятельности объектов общественного контроля;
- повышение уровня доверия граждан к деятельности объектов общественного контроля;
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

Вместе с тем указывается, что к этой работе не будут привлекать тех, у кого есть непогашенная судимость, а также признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, состоящих на учете у психиатра или нарколога.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждении до 19 марта.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:53
Это значит, что после принятия закона рядовых казахстанцев будут привлекать к управлению

технически это выглядит как "мы решили, а вы будете отвечать за исполнение"
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика