Необычный способ нарезать лук признали гениальным

Блогерша по имени Линдси показала необычный способ нарезать лук. В комментариях к видео в TikTok многие восхитились ее идеей, а некоторые даже признали метод гениальным.Девушка рассказала, что один из плюсов ее техники заключаются в том, что лука практически не надо касаться руками. Кроме того, если нарезать лук ее способом, то практически не хочется лить слезы.По словам блогерши, сначала нужно очистить лук и отрезать его верхнюю часть, чтобы он ровно лежал на доске. Затем нужно ножом разделить лук на дольки, соблюдая между ними расстояние примерно в один сантиметр. После этого его нужно перевернуть набок и нарезать. В результате получаются небольшие кусочки.«Мне говорили, что способ, которым я нарезаю лук, считается странным, но для меня он — единственный, который имеет смысл. Нет вот этого нарезания на мелкие кусочки и необходимости постоянно держать его», — пояснила Линдси.Один из комментаторов заявил, что такой способ является лучшим из возможных: «Это не странно, это же гениально!» Другой юзер посчитал, что стандартный способ нарезать лук был ошибкой. Нашелся и пользователь, который заявил, что делает так же, как и Линдси, но думает, что никто больше не знает об этом способе.