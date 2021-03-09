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Необычный способ нарезать лук признали гениальным

Просмотров:755 Опубликовано: Сегодня, 12:40
Необычный способ нарезать лук признали гениальным
Фото из открытых источников
Блогерша по имени Линдси показала необычный способ нарезать лук. В комментариях к видео в TikTok многие восхитились ее идеей, а некоторые даже признали метод гениальным.

Девушка рассказала, что один из плюсов ее техники заключаются в том, что лука практически не надо касаться руками. Кроме того, если нарезать лук ее способом, то практически не хочется лить слезы.

По словам блогерши, сначала нужно очистить лук и отрезать его верхнюю часть, чтобы он ровно лежал на доске. Затем нужно ножом разделить лук на дольки, соблюдая между ними расстояние примерно в один сантиметр. После этого его нужно перевернуть набок и нарезать. В результате получаются небольшие кусочки.

«Мне говорили, что способ, которым я нарезаю лук, считается странным, но для меня он — единственный, который имеет смысл. Нет вот этого нарезания на мелкие кусочки и необходимости постоянно держать его», — пояснила Линдси.

Один из комментаторов заявил, что такой способ является лучшим из возможных: «Это не странно, это же гениально!» Другой юзер посчитал, что стандартный способ нарезать лук был ошибкой. Нашелся и пользователь, который заявил, что делает так же, как и Линдси, но думает, что никто больше не знает об этом способе.



Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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vlad75 (Посетители) Сегодня, 15:04
Да от красного лука льются слёзы poka
 
 

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