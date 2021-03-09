Создание сверхинтеллекта превратит человека в "котика" - футуролог

По прогнозам, искусственный сверхинтеллект будет создан уже к 2070 году. По мнению футуролога Евгения Кузнецова, человек для сверхинтеллекта станет чем-то вроде домашнего питомца, о котором нужно заботиться, но на развитие "хозяина" он не повлияет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Евгений Кузнецов полагает, что при сверхинтеллекте человек станет "котиком", а сверхинтеллект будет о нем заботиться и не позволит воевать. По его словам, человек даже не сможет осознать, что находится под опекой, хотя будет замечать положительные изменения в жизни.
"В прошлом году математически была доказана теорема, что невозможно разработать систему контроля сверхинтеллекта со стороны человека, что сверхинтеллект всегда определит механизм контроля и уйдет от него. Значит, сверхинтеллект невозможно контролировать в принципе. Как только мы дадим ему дорогу, он будет развиваться быстрее нас и без нас", - сказал футуролог.
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