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В КНБ объяснили изменения по деятельности на Каспийском море

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:41
В КНБ объяснили изменения по деятельности на Каспийском море
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Комитете национальной безопасности разъяснили принятые законодательные изменения по поводу деятельности на Каспийском море, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вступил в силу Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море". Он имплементирует в национальное законодательство нормы международного договора и обеспечивает готовность Казахстана к вступлению в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Конвенцией предусмотрено право прибрежных государств устанавливать территориальные воды шириной до 15 морских миль и рыболовную зону шириной 10 морских миль, а также разграничивать свой сектор дна и недр по договоренности с сопредельными и противолежащими государствами.

В соответствии со статьей 16 Закона "О Государственной границе Республики Казахстан" казахстанским промысловым судам предоставлено право выхода во внутренние и территориальные воды в любое время суток при условии соблюдения требований получения разрешений на неоднократное пересечение государственной границы Казахстана.

"Казахстанцам, осуществляющим хозяйственную деятельность в территориальных водах (море) и внутренних водах на маломерных судах, разрешается свободный выход в море на расстояние до двух миль. При этом необходимо соответствующее представление заинтересованных государственных органов и организаций (КНБ, МВД).

КНБ ежегодно устанавливается перечень участков побережья Каспийского моря, где приостанавливается действие режимных ограничений, плавание и (или) эксплуатация в обозначенной акватории казахстанских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств), используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта", - отметили в КНБ.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон 23 февраля 2021 года.


Источник: Tengrinews.kz
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