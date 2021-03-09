Сколько продлятся весенние каникулы у школьников в Казахстане

Весенние каникулы у школьников начнутся менее чем через две недели в Казахстане. Сколько они продлятся, сообщили в МОН, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".



"Весенние каникулы школьников будут 12 дней - с 20 по 31 марта. Занятия четвертой четверти начнутся 1 апреля", - пояснили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.



Вернутся ли за парты учащиеся 6-8-х и 10-х классов, в ведомстве не уточнили.



Напомним, с третьей четверти учебного года выпускные классы переведены на комбинированный формат обучения со строгим соблюдением всех санитарных правил.