Школьница, из-за которой обезглавили французского учителя, призналась, что оболгала его

Ученица школы в парижском пригороде Конфлан-Сент-Оноре, где в прошлом году выходец из РФ Абдуллах Анзоров отрезал голову учителю Самюэлю Пати, призналась, что оклеветала педагога, когда рассказала, как он демонстрировал на уроке, посвященном свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщает zakon.kz.



Как передает France 2,по словам девочки, если бы не ее жалоба, отец не записал бы видео с обвинениями Самюэля Пати в исламофобии, вдохновившее террориста на убийство учителя.



"Да, я солгала, я не видела карикатур… Если бы я не рассказала о них моему отцу, он не записал бы этого видео — и Анзоров не связался бы с ним и не устроил бы этой трагедии".



Адвокат 13-летней девочки рассказал, что его подзащитная признала, что на самом деле в день демонстрации карикатур ее не было в классе — ей нездоровилось, и она вынуждена была пропустить школу.



"Я не хотела разочаровывать отца, который всегда сравнивает меня с сестрой — гораздо более прилежной в школе".



По словам адвоката девочки, вскоре она запуталась в собственной лжи.



"У вас поневоле появляется страх и недостает мужества признаться, что вы зашли слишком далеко. Внезапно события выходят из-под контроля — и вы уже не знаете, с какой стороны подойти к этой правде, чтобы явить ее на свет. Для нее это было сложно, - рассказал адвокат школьницы Мбеко Табула".



В октябре прошлого года девочка сообщила, что Самюэль Пати перед демонстрацией карикатур якобы потребовал от учащихся-мусульман покинуть класс, после чего ее отец подал на педагога жалобу в полицию о дискриминации. Через несколько дней, 16 октября, 18-летний Абдуллах Анзоров — уроженец Москвы, выросший в Европе — набросился на Пати возле школы и обезглавил его. Затем был застрелен полицией. Его тело родственники вывезли через Турцию и 6 декабря похоронили в его родовом селе Шалажи в Чечне.