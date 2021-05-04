Экс-главу санатория МВД приговорили к 10 годам лишения свободы за миллиардные хищения

АЛМАТЫ, 4 мая — Sputnik. В Алматы оглашен приговор по делу о миллиардных хищениях в санатории МВД "Казахстан". Экс-руководитель санатория получил 10 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Остальным назначили сроки от трех до семи лет. Эту информацию корреспонденту Sputnik Казахстан подтвердили в пресс-службе городского суда.



На скамье подсудимых оказались пятеро человек. Бывший руководитель АО "Санаторий Казахстан" Султан Казбек, его дочь Аяна Бейсебаева, члены совета директоров общества Амангельды Тойбаев, Арман Жуманов и руководитель отдела закупок Жанар Кудербекова.



Казбека Султана обвиняли по шести статьям Уголовного кодекса Казахстана: "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем", "Незаконное получение и нецелевое использование кредита", "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", "Злоупотребление полномочиями" и "Подделка документов".



Его подельники обвинялись по статьям "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и "Подделка документов" (Арман Жуманов).



Судья Алмалинского районного суда Алматы Куралай Дарханова огласила приговор во вторник, 4 мая.



Так, экс-главу санатория МВД Казбека Султана приговорили к 10 годам лишения свободы с запретом на занятие материально ответственных и руководящих должностей в коммерческих организациях сроком на 10 лет. При этом две статьи исключили из обвинения, а по одной освободили из-за истечения срока давности.



Дочь Казбека Султана - Аяну Бейсебаеву - приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Ей запретили занимать должности, связанные с материальной ответственностью, и руководящие позиции в коммерческих компаниях в течение пяти лет.



Руководителя отдела закупок Жанар Кудебекову также приговорили к семи годам в колонии средней безопасности и тоже запретили занимать должности, связанные с материальной ответственностью, в течение пяти лет.



Члена совета директоров Армана Жуманова осудили к семи годам лишения свободы в колонии средней безопасности с запретом на занятие материально ответственных и руководящих должностей в коммерческих организациях сроком на пять лет. Он был оправдан по статье "Подделка документов".



Еще одного члена совета директоров Амангельды Тойбаева осудили к трем годам лишения свободы в колонии средней безопасности.



Кроме того, суд постановил немедленно взять под стражу всех подсудимых. Они находились под домашним арестом, кроме Казбека Султана.



Суд также частично удовлетворил гражданский иск санатория "Казахстан" и постановил взыскать с Казбека Султана 729,9 миллиона тенге и госпошлину в 21,9 миллиона тенге. С его дочери - 334,5 миллиона тенге и 10 миллионов тенге госпошлины. С Кудербековой – 60,4 миллиона тенге и 1,8 миллиона тенге.



Также с подсудимых взыскали представительские расходы в долевом порядке в пользу санатория: с Султана 5,4 миллиона тенге, с остальных подсудимых по 500 тысяч тенге.



Разъяснение суда



В разъяснении приговора судья Дарханова отметила, что всем подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы с учетом тяжести совершенного преступления.



Преступление длилось несколько лет, ущерб причинен в особо крупном размере, в миллиардных суммах. Ущерб не возмещен, в связи с чем суд принял решение о назначении наказания в виде лишения свободы. Время содержания под стражей будет учитываться.



"Гражданский иск удовлетворен частично, суд назначил наказание без конфискации, так как органом досудебного расследования не доказано, что приобретены на средства, добытые преступным путем", – пояснила она.



Кроме того, Дарханова вынесла частное постановление в отношении экспертов. Они недобросовестно выполнили свои обязанности, так как не могли назвать точную сумму ремонтных работ. Она постановила донести о нарушениях до председателя Нацбанка и руководства Комитета госимущества.



Также, по словам судьи, в деле был замешан бывший замглавы МВД Берик Бисенкулов, который не раз получал от главы санатория вознаграждение за то, что "не замечал" нарушения. Дарханова постановила донести это до сведения главного прокурора Алматы.



Подсудимые могут обжаловать приговор в установленные законодательством сроки.



Дело о хищениях в санатории МВД



О задержании Казбека Султана стало известно 15 мая 2020 года. По версии следствия, в 2013 году президент АО "Санаторий Казахстан" под предлогом реконструкции и капитального ремонта здания санатория предоставил в банк недостоверные сведения о завышенной доходности и получил кредит на сумму 2,6 миллиарда тенге (свыше 6 миллионов долларов). В дальнейшем, используя различные финансовые схемы, он обналичивал денежные средства через лжепредприятия и таким образом похитил 974 миллиона тенге (2,3 миллиона долларов).