Генсек ООН заявил о рекордном повышении температуры Земли: Мы стоим на краю пропасти

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что температура Земли в прошлом году достигла рекордных значений за три миллиона лет. По его словам, человечество оказалось на краю пропасти.



"Прошлый год стал ещё одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума – на 148% выше доиндустриального уровня. Это самый высокий уровень за 3 млн лет, когда температура Земли была выше на три градуса, а уровень моря выше на 15 метров. В соответствии с нынешними обязательствами мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы действительно стоим на краю пропасти", – сказал Антониу Гутерриш во время выступления на форуме "Петерсбергский климатический диалог".



При этом глава ООН отметил, что если человечество будет работать сообща и встанет на "чистый и зелёный путь", то ещё можно предотвратить наихудшие последствия нарушения климата.



Антониу Гутерриш заявил, что главным приоритетом должно быть прекращение использования угля к 2030 году в странах ОЭСР и к 2040 году – во всём мире.



"Мы больше не можем позволить себе крупную инфраструктуру, работающую на ископаемом топливе", – заявил он.



Ранее эксперты Всемирной метеорологической организации заявили, что 2020 год стал одним из трёх самых жарких за всю историю наблюдений.