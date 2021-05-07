Казахстан окажет гуманитарную помощь Индии

По поручению Касым-Жомарта Токаева Казахстан направит в Индию медицинские маски, респираторы и противочумные костюмы качестве гуманитарной помощи, сообщает zakon.kz.



Об этом Глава государства заявил во время встречи с ремьер-министром РК Аскаром Маминым.



В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в Индии Глава государства поручил Правительству оказать гуманитарную помощь этой стране в виде 6 млн медицинских масок, 400 тысяч респираторов, 50 тысяч противочумных костюмов, говорится в сообщении.



Также в Индию будет отправлено 105 переносных аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства.