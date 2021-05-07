Недалекое будущее: в Казахстане низкая компетенция кадров

В Казахстане обеспокоены низким уровнем компетенции специалистов, передает LS
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Согласно "Концепции развития рынка труда до 2025 года", до сих пор большинство образовательных программ не ориентировано на современные требования. Зачастую выбор будущей профессии не согласуется с последними тенденциями на рынке труда. Около 2/3 выпускников получают гуманитарное образование. Как результат сегодня 82%, или 371 тыс. граждан, не могут найти работу по специальности.
Вместе с тем период актуальности технических навыков снижается. Если ранее знаний, полученных в рамках технического профессионального образования, хватало на 10 лет без повышения квалификации, то сегодня актуальность навыков по многим специальностям сохраняется только в течение двух лет. Лишь 4-5% занятых в Казахстане ежегодно проходят профессиональное обучение или обучение на общеразвивающих курсах.
Также на низком уровне находится развитие навыков казахстанской молодежи. Ежегодно более 70 тыс. выпускников остаются нетрудоустроенными, 40,1% трудоустроенных работает не по специальности, а 23% молодежи с высшим образованием работают на низкоквалифицированной работе.
Помимо этого, Казахстан ухудшил позиции в ежегодном "Глобальном рейтинге конкурентоспособности талантов" с 46-го места в 2013 году на 54-е место в 2020 году. Всего в рейтинге 132 страны.
Кроме того, согласно результатам исследования грамотности взрослого населения PIAAC 2018 года, Казахстан вошел в группу стран с результатами значительно ниже среднего показателя по ОЭСР. Взрослое население республики в среднем набрало 249 баллов по читательской и 247 баллов по математической грамотности. Это также ниже, чем в постсоветских странах: Эстонии (276 и 273 балла), Литве (обе 267 баллов) и России (275 и 270 баллов).
В том числе большая доля казахстанских взрослых (48-51%) справилась лишь с заданиями второго уровня сложности по чтению и математике. При этом 10% участников 25-34 лет и 40% в возрасте 55-65 лет не выполнили базовые задания по ИКТ из-за неумения работать с компьютером. В целом лишь 16% участников выполнили задания второго и третьего уровней сложностей, замеряющие ИКТ-грамотность.
Помимо этого, в Минтруда обеспокоены тем, что работодатель не хочет нанимать и удерживать работников старшего поколения. Из-за привязки уровня заработной платы к рабочему стажу стоимость оплаты труда работников старшего возраста может начать превышать их производительность задолго до достижения ими пенсионного возраста. Работники старшего возраста также воспринимаются как менее продуктивные и хуже адаптирующиеся к изменяющимся потребностям бизнеса из-за недостатка у них актуальных навыков.
Также барьерами называются низкие госрасходы на политику рынка труда, недостаточный уровень развития инфраструктуры рынка труда, невысокие качество и доступность данных о рынке труда.
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