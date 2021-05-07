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Недалекое будущее: в Казахстане низкая компетенция кадров

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:50
Недалекое будущее: в Казахстане низкая компетенция кадров
Фото: lsm.kz
В Казахстане обеспокоены низким уровнем компетенции специалистов, передает LS.

Согласно "Концепции развития рынка труда до 2025 года", до сих пор большинство образовательных программ не ориентировано на современные требования. Зачастую выбор будущей профессии не согласуется с последними тенденциями на рынке труда. Около 2/3 выпускников получают гуманитарное образование. Как результат сегодня 82%, или 371 тыс. граждан, не могут найти работу по специальности.

Вместе с тем период актуальности технических навыков снижается. Если ранее знаний, полученных в рамках технического профессионального образования, хватало на 10 лет без повышения квалификации, то сегодня актуальность навыков по многим специальностям сохраняется только в течение двух лет. Лишь 4-5% занятых в Казахстане ежегодно проходят профессиональное обучение или обучение на общеразвивающих курсах.

Также на низком уровне находится развитие навыков казахстанской молодежи. Ежегодно более 70 тыс. выпускников остаются нетрудоустроенными, 40,1% трудоустроенных работает не по специальности, а 23% молодежи с высшим образованием работают на низкоквалифицированной работе.

Помимо этого, Казахстан ухудшил позиции в ежегодном "Глобальном рейтинге конкурентоспособности талантов" с 46-го места в 2013 году на 54-е место в 2020 году. Всего в рейтинге 132 страны.

Кроме того, согласно результатам исследования грамотности взрослого населения PIAAC 2018 года, Казахстан вошел в группу стран с результатами значительно ниже среднего показателя по ОЭСР. Взрослое население республики в среднем набрало 249 баллов по читательской и 247 баллов по математической грамотности. Это также ниже, чем в постсоветских странах: Эстонии (276 и 273 балла), Литве (обе 267 баллов) и России (275 и 270 баллов).

В том числе большая доля казахстанских взрослых (48-51%) справилась лишь с заданиями второго уровня сложности по чтению и математике. При этом 10% участников 25-34 лет и 40% в возрасте 55-65 лет не выполнили базовые задания по ИКТ из-за неумения работать с компьютером. В целом лишь 16% участников выполнили задания второго и третьего уровней сложностей, замеряющие ИКТ-грамотность.

Помимо этого, в Минтруда обеспокоены тем, что работодатель не хочет нанимать и удерживать работников старшего поколения. Из-за привязки уровня заработной платы к рабочему стажу стоимость оплаты труда работников старшего возраста может начать превышать их производительность задолго до достижения ими пенсионного возраста. Работники старшего возраста также воспринимаются как менее продуктивные и хуже адаптирующиеся к изменяющимся потребностям бизнеса из-за недостатка у них актуальных навыков.

Также барьерами называются низкие госрасходы на политику рынка труда, недостаточный уровень развития инфраструктуры рынка труда, невысокие качество и доступность данных о рынке труда.


Источник: lsm.kz
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