«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 08 Мая
+16...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.99 KZT
  • €1 = 514.35 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Еще пять девчат из Казахстана были отправлены": мама погибшей в Грузии казахстанки

Просмотров:166 Опубликовано: Сегодня, 20:11
"Еще пять девчат из Казахстана были отправлены": мама погибшей в Грузии казахстанки
Фото из открытых источников
Новые подробности трагической гибели 26-летний казахстанки Асель Айтпаевой в Грузии. Ее мама намерена добиться наказания для родственника, пригласившего девушку на работу. По ее словам, в Грузию были отправлены вместе с Асель еще пять девушек.

Мама Асель Айсулу Айтпаева поговорила с изданием Sputnik Казахстан. Она рассказала, что в Грузию Асель увез ее зять, муж племянницы. Женщина намерена добиться его наказания.

"Ее (в Грузию) увез мой зять. В тот день, оказывается, еще были отправлены пять девчат из Казахстана разными рейсами. В день убийства он выехал в Нур-Султан, в Казахстан", - рассказала Айсулу.

Она также предположила, что в Грузии мужчина находится под другой фамилией.

"Перед смертью, вечером, в полдвенадцатого, разговаривала с ней. Это был последний разговор со мной. Все это (трагедия) случилось в три часа ночи. "Мама, все хорошо". Такая простая была. Но я почувствовала, что она взволнована. "Может, помощь нужна, деньги?"- спросила я. Мне показалось, что кто-то рядом был", - вспоминает убитая горем женщина.

Асель должна была работать в фирме, занимающейся перепродажей автомобилей.

"У меня есть записи, где некий мужчина угрожает мою дочь облить кипятком, сказал ей "прыгай". Приходят сообщения из Грузии, что там какого-то козла отпущения нашли.

Я хочу, чтобы мой зять был наказан. Он будет спокойно, припеваючи ходить? Супруга его на второго беременна. Я их не вижу у себя на пороге, чтобы в ногах валялись его родители, чтобы он валялся у меня в ногах - я этого не вижу", - цитирует издание Айсулу.

Она добавила, что в МВД не хотят придавать огласку делу, но мама Асель намерена добиться наказания для всех, кто причастен к смерти ее дочери.

"Если Казахстан ничего не сможет сделать, я буду в Грузии. Я не собираюсь сидеть и молчать. Я на все пойду, чтобы (зять) сел. Мне терять в жизни нечего, мою дочь никто не вернет. Я просто доверилась этому зятю, как себе", - добавила она.

Как сообщает Sputnik Грузия, подозреваемый в изнасиловании и доведении казахстанки до самоубийства будет ожидать суда в тюрьме.

Предварительное заседание состоится 23 июня. Дело будут рассматривать в закрытом режиме, СМИ не будут допущены, пишет издание.

Напомним, о гибели Асель стало известно 5 мая. Тело девушки нашли под окнами одного из домов.

Подозреваемого уже задержали. Генпрокуратура Грузии выдвинула ему обвинения по двум статьям - изнасиловании и доведение до самоубийства.

Ранее в Сети появилась аудиозапись разговора погибшей и подозреваемого. На записи слышно, что мужчина угрожал девушки.


Источник: nur.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика