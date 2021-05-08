"Еще пять девчат из Казахстана были отправлены": мама погибшей в Грузии казахстанки

Новые подробности трагической гибели 26-летний казахстанки Асель Айтпаевой в Грузии. Ее мама намерена добиться наказания для родственника, пригласившего девушку на работу. По ее словам, в Грузию были отправлены вместе с Асель еще пять девушек.
Мама Асель Айсулу Айтпаева поговорила с изданием Sputnik Казахстан. Она рассказала, что в Грузию Асель увез ее зять, муж племянницы. Женщина намерена добиться его наказания.
"Ее (в Грузию) увез мой зять. В тот день, оказывается, еще были отправлены пять девчат из Казахстана разными рейсами. В день убийства он выехал в Нур-Султан, в Казахстан", - рассказала Айсулу.
Она также предположила, что в Грузии мужчина находится под другой фамилией.
"Перед смертью, вечером, в полдвенадцатого, разговаривала с ней. Это был последний разговор со мной. Все это (трагедия) случилось в три часа ночи. "Мама, все хорошо". Такая простая была. Но я почувствовала, что она взволнована. "Может, помощь нужна, деньги?"- спросила я. Мне показалось, что кто-то рядом был", - вспоминает убитая горем женщина.
Асель должна была работать в фирме, занимающейся перепродажей автомобилей.
"У меня есть записи, где некий мужчина угрожает мою дочь облить кипятком, сказал ей "прыгай". Приходят сообщения из Грузии, что там какого-то козла отпущения нашли.
Я хочу, чтобы мой зять был наказан. Он будет спокойно, припеваючи ходить? Супруга его на второго беременна. Я их не вижу у себя на пороге, чтобы в ногах валялись его родители, чтобы он валялся у меня в ногах - я этого не вижу", - цитирует издание Айсулу.
Она добавила, что в МВД не хотят придавать огласку делу, но мама Асель намерена добиться наказания для всех, кто причастен к смерти ее дочери.
"Если Казахстан ничего не сможет сделать, я буду в Грузии. Я не собираюсь сидеть и молчать. Я на все пойду, чтобы (зять) сел. Мне терять в жизни нечего, мою дочь никто не вернет. Я просто доверилась этому зятю, как себе", - добавила она.
Как сообщает Sputnik Грузия, подозреваемый в изнасиловании и доведении казахстанки до самоубийства будет ожидать суда в тюрьме.
Предварительное заседание состоится 23 июня. Дело будут рассматривать в закрытом режиме, СМИ не будут допущены, пишет издание.
Напомним, о гибели Асель стало известно 5 мая. Тело девушки нашли под окнами одного из домов.
Подозреваемого уже задержали. Генпрокуратура Грузии выдвинула ему обвинения по двум статьям - изнасиловании и доведение до самоубийства.
Ранее в Сети появилась аудиозапись разговора погибшей и подозреваемого. На записи слышно, что мужчина угрожал девушки.
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