Риелтор признана виновной по делу об участках на месте крушения самолета Bek Air

Алматы. 12 мая. КазТАГ – Риелтор Нурайым Алданиш признана виновной по делу об участках на месте крушения самолета Bek Air, передает корреспондент агентства.



«Нурайым Алданиш признать виновной», - зачитал приговор судья Талгарского районного суда в среду.



Алданиш приговорена к пяти годам лишения свободы по статье 190 (мошенничество) УК РК, с учетом амнистии суд назначил ей наказание сроком на два года шесть месяцев заключения. При этом, ей зачтут как день за полтора срок, проведенный в заточении в период следствия.



Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, летевший из Алматы в Нур-Султан (рейс №Z2100), при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.



Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января 2020 года умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.



27 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с премьер-министром Аскаром Маминым, генеральным прокурором Гизатом Нурдаулетовым, министром внутренних дел Ерланом Туругмбаевым и министром здравоохранения Елжаном Биртановым о ситуации по авиакатастрофе и принимаемых мерах дал поручение Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел изучить вопрос законности частной застройки в непосредственной близости от границы международного аэропорта Алматы.



28 декабря известный казахстанский юрист Бакытжан Базарбек сообщил, что земельные участки площадью в 150 га в районе между селами Гульдала и Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолета, были землями сельскохозяйственного назначения и находились в частной собственности женщины по имени Б. Он уточнил, что земля близко расположена к взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м, на запретной 3 км. зоне), и на ней запрещается не только строительство жилых строений, но и в связи с орошаемостью – занятие некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанными с животноводством, так как это может привлекать птиц, которые могут оказаться помехой для самолетов. Юрист рассказал о многочисленных махинациях, в которых фигурируют и местные чиновники. В интервью агентству КазТАГ он сообщил, что на него после публикации постов о махинациях начало оказываться давление.



10 января 2020 года МИА КазТАГ со ссылкой на пресс-службу управления земельных отношений Алматинской области сообщило, что законность возведения дома у аэропорта Алматы изучит рабочая группа в регионе.



16 января выяснилось, что строительство дома у аэропорта Алматы, в который врезался самолет Bek Air, не согласовывали с отделом архитектуры и градостроительства Талгарского района.



2 апреля в антикоррупционной службе сообщили, что бывших акимов и ряд чиновников подозревают в махинациях с землей близ аэропорта Алматы.



24 июня стало известно, что в Талгаре начался суд по делу о махинациях с землей в районе крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алматы.



3 августа в суде по делу о продаже земельных участков у аэропорта Алматы адвокаты заявили отвод всему составу суда. Адвокаты тогда заявили о давлении на риелтора Нурайым Алданиш за то, что она не признает вину. В числе нарушений, на которые указывает ее защита, также то, что ей даже не дали ознакомиться с материалами дела, по которому ее подвергли уголовному преследованию. Ранее на ситуацию вокруг ее уголовного преследования обратили внимание в мажилисе – так, депутат Дания Еспаева, в частности, приводя случай Алданиш в качестве примера, заявила, что арест как меру пресечения в Казахстане используют для психологического давления. Так, 28 января стало известно, что в Талгарском районном суде на процессе Алданиш стало плохо, но судья запрещал вызывать ей скорую помощь.



10 апреля родственники погибшего пилота Марата Муратбаева сообщили, что при расследовании крушения самолета были скрыты важные факты.



20 апреля сын Алданиш – Кенжетай Нурболов сообщил, что владельцем земли, на которой потерпел крушение самолет, является жена полковника полиции.