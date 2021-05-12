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Ввести надбавки к пенсиям для «Детей войны» предлагают в мажилисе

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 20:09
Ввести надбавки к пенсиям для «Детей войны» предлагают в мажилисе
Фото из открытых источников
Астана. 12 мая. КазТАГ - Ввести надбавки к пенсиям для «Детей войны» предлагает депутат мажилиса Ерлик Омиргали.

«Фракция «Ак жол» предлагает закрепить статус «Детей войны» для граждан, родившихся и проживающих на территории Казахстана по 9 мая 1945 года, с введением надбавки к пенсиям. Считаем, что размер надбавки здесь является не главным вопросом, основная цель нашего предложения – показать уважение и признание со стороны государства, тех невзгод, которые перенесли эти люди, лишенные детства, любви и тепла своих родителей, ушедших на фронт или круглосуточно работавших на заводах и колхозных полях», - сказал Омиргали на заседании мажилиса в среду.

При этом он напомнил, что в Казахстане в годы войны тружениками тыла было построено более 460 заводов и фабрик, выращены и отправлены на фронт миллионы тонн зерна, сотни тысяч тонн мяса, 2,5 млн теплых вещей, более 1600 вагонов посылок.

«Каждый советский танк, самолет, корабль, снаряд, содержали медь, свинец, вольфрам, молибден, добытые на рудниках Казахстана. Без героизма тыла - Великая Победа была невозможна, его лозунгом были слова «Все для фронта, все для победы», - подчеркнул депутат.


Источник: kaztag.kz
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