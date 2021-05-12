Ввести надбавки к пенсиям для «Детей войны» предлагают в мажилисе

Астана. 12 мая. КазТАГ - Ввести надбавки к пенсиям для «Детей войны» предлагает депутат мажилиса Ерлик Омиргали.
«Фракция «Ак жол» предлагает закрепить статус «Детей войны» для граждан, родившихся и проживающих на территории Казахстана по 9 мая 1945 года, с введением надбавки к пенсиям. Считаем, что размер надбавки здесь является не главным вопросом, основная цель нашего предложения – показать уважение и признание со стороны государства, тех невзгод, которые перенесли эти люди, лишенные детства, любви и тепла своих родителей, ушедших на фронт или круглосуточно работавших на заводах и колхозных полях», - сказал Омиргали на заседании мажилиса в среду.
При этом он напомнил, что в Казахстане в годы войны тружениками тыла было построено более 460 заводов и фабрик, выращены и отправлены на фронт миллионы тонн зерна, сотни тысяч тонн мяса, 2,5 млн теплых вещей, более 1600 вагонов посылок.
«Каждый советский танк, самолет, корабль, снаряд, содержали медь, свинец, вольфрам, молибден, добытые на рудниках Казахстана. Без героизма тыла - Великая Победа была невозможна, его лозунгом были слова «Все для фронта, все для победы», - подчеркнул депутат.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.