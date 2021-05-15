Талдыкорганца арестовали на 20 суток за комментарий о полицейских в соцсетях

20 суток административного ареста получил оклеветавший полицейских житель областного центра Алматинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.



Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции, 13 мая Талдыкорганский специализированный межрайонный административный суд Алматинской области вынес постановление об административном аресте на 20 суток 48-летнего жителя Талдыкоргана, который под постом Taldykorgan-Police со своей страницы hudojnik tdk в социальных сетях публично оклеветал патрульных полицейских, распространяя заведомо ложные сведения, порочащие их честь и достоинство.



"27 апреля 2021 года из ЦОУ патрульным полицейским поступило указание проверить информацию о том, что несовершеннолетний в городе Талдыкоргане, управляя автомашиной "Тойота Ланд Крузер", нарушает правила дорожного движения. Информация подтвердилась, машина была задержана. Установив личность несовершеннолетнего правонарушителя, стражи порядка водворили машину на штрафную стоянку, оформили административный протокол, задержанного передали родителям. Однако, прочитав об этом факте, признанный судом виновным мужчина выразил свое негативное отношение к правоохранителям в оскорбительной клевете и публично", - рассказали в полиции.



Выявив это в процессе мониторинга, полицейские собрали материал и, оформив протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 73-3 КоАП РК, направили в суд.