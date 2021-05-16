Шагающие вразнобой знаменосцы рассмешили и разозлили Казнет

Пользователей Facebook рассмешили и разозлили знаменосцы на стадионе в Туркестане, передает Azattyq Rýhy.На кадрах видно, как четверо молодых человека несут флаг Казахстана. Причем маршируют они не в такт. Голос за кадром критикует парней за не отработанные действия. Неизвестно, являются ли знаменосцы военнослужащими или курсантами.В комментариях некоторые пользователи осудили парней.«Позорище, Ужасно», «Это в первую очередь неуважение к воинской службе со стороны их офицеров», «Студенты... форма старая, прическа не по уставу, обувь даже неуставная», - написали они.Других позабавила ситуация.«Да уж... Строевая хромает. Смеялась от души, такое редко увидишь», «У нас в ауле коровы иногда объедались хмеля, а потом ходили вот так же», - писали комментаторы.