Переболел коронавирусом: как получить бесплатную путевку в санаторий в Казахстане

Застрахованные в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) казахстанцы имеют право на медицинскую реабилитацию, в том числе после того, как переболели коронавирусом.
Если пациент получал лечение от коронавируса в стационаре, реабилитационный период начинается еще в стенах больницы. Последующий этап реабилитации проходит в дневных стационарах при поликлинике, к которой прикреплен пациент. Решение о назначении такого лечения принимает реабилитолог. К нему направляет участковый врач после проведения анализов пациента и определения степени тяжести перенесенной болезни.
Врач-реабилитолог дает свое заключение и в случае необходимости направляет пациента на реабилитационные мероприятия, в том числе с использованием телемедицинских и информационных технологий.
Кроме дневных стационаров восстанавливаться после COVID-19 пациенты могут в государственных и частных санаториях, если они застрахованы в системе ОСМС.
Без страховки воспользоваться такими услугами невозможно. Санатории в свою очередь проходят общий конкурс для того, чтобы получить госзаказ и стать поставщиком медуслуг для переболевших коронавирусом.
В санаторий пациентов направляет участковый врач через портал "Бюро госпитализации" в плановом порядке.
Пациенты должны сдать анализы в своей поликлинике и получить направление врача. После назначения даты пациент сможет отправиться на реабилитацию.
При поступлении нужно обязательно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Если он окажется положительным, в реабилитации будет отказано.
Курс реабилитации длится до 14 дней. В него входят дыхательные гимнастики, посещение соляных комнат, прогулки, многоразовое питание и медикаментозное лечение.
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