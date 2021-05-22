По мнению Запада, экспорт продовольствия Россия превратила в новый вид гибридного оружия

Еще несколько лет назад Россия импортировала огромное количество продовольствия. Причем ввозила Россия и зерно, и мясо, и молочные продукты, и рыбу. Но в последние годы все так сильно изменилось, что на Западе заговорили о появлении нового вида гибридного оружия.



Россия традиционно завозила огромное количество продовольствия. Так повелось еще со времен Советского Союза. Несмотря на огромные посевные площади,

на освоение целинных и залежных земель, стране не хватало зерна и, как следствие, был серьезный провал с производством мяса. Все это приходилось

завозить.



Россия снабжала себя продовольствием максимум на 40 %. Все остальное везли из-за рубежа.



По этим причинам на Западе предполагали, что санкции поставят Россию на колени и она вынуждена будет пойти на уступки.



Но Россия вместо того, чтобы идти на поклон к Западу, начала вкладывать огромные средства в агропромышленный комплекс.



Первые результаты пришли уже через два года. Резко выросла урожайность зерновых, сахара, сои, увеличилось производство растительного масла, мяса и других продуктов сельского хозяйства.



Для Запада такие успехи России стали большим сюрпризом. Еще большим сюрпризом для западных стран стал тот факт, что Россия начала продавать довольно большие объемы зерна, чего никогда раньше не было.



Причем каждый год объемы росли и зерно начало идти и в европейские страны. Так на российскую пшеницу серьезно подсела Бельгия, Латвия и другие прибалтийские страны.



Удивительно, но начиная с 2018 года продукцию российского агропрома начал активно закупать и Китай.



Чем быстрее росли объемы сельхоз экспорта из России, тем активнее на Западе начали говорить о появлении у Путина нового вида гибридного оружия, с помощью которого он будет влиять на мировую политику.



Так в качестве примера западные СМИ частенько приводят эпизод из 2020 года, когда Россия на два месяца приостановила экспорт своего зерна. Тогда это было сделано для стабилизации внутренних цен на зерно, но тем не менее данный факт поверг в шок многие европейские страны.



Версию о новом российском гибридном оружии активно поддерживают Соединенные Штаты и одновременно Америку данный факт сильно пугает. Там реально опасаются России. Одно дело иметь дело со страной, которая остро нуждается в продовольствии и совсем другое с Россией, которая активно торгует продовольствие