Казахстанцам разрешили торговать на Amazon

Продавцы из стран Центральной Азии теперь могут торговать на крупной американской платформе электронной коммерции Amazon. Компания обновила список стран, чьи продавцы могут пройти прямую регистрацию, передает Tengrinews.kz.



В обновленный список Amazon вошли Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Чтобы продавать товары на площадке, пользователи должны быть резидентами указанных стран, иметь действующий номер телефона и международную платежную карту.



Ранее для жителей Казахстана была недоступна функция продажи товаров на платформе.



Amazon (Amazon.com, Inc.) - американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Штаб-квартира - в Сиэтле. Основана Джеффом Безосом 5 июля 1994 года.