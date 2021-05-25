Полицейский выстрелил в себя: стали известны подробности инцидента

Полицейским, который выстрелил в себя в здании районной прокуратуры, оказался 29-летний старший следователь Железинского района Рахим Унбаев. Об этом сообщил отец пострадавшего сотрудника Нурлан Унбаев. Мужчина также рассказал подробности случившегося, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам отца полицейского, 23 мая сына срочно вызвали в прокуратуру.



"Это было в воскресенье, сын ушел по работе, а через несколько часов нам сообщили, что он в больнице. Со слов Рахима, в тот день его несколько раз вызывали в прокуратуру, в последний раз он пришел туда к шести часам, чтобы подписать какие-то документы, и увидел в рабочем кабинете накрытый стол, за которым сидели сотрудники прокуратуры и распивали спиртное. Сын был возмущен их поведением. Я не знаю, что они ему говорили, возможно, придирались, оскорбляли как-то. Но они однозначно перешли все возможные рамки. Сын не выдержал издевательств и от безысходности выстрелил в себя. По словам сына, после выстрела он упал на пол, а сотрудники прокуратуры вместо того, чтобы оказать ему помощь, вызвать скорую, стали сметать еду со стола, стирать видео с камер наблюдения, убираться в кабинете. Сын слышал, как кто-то из сотрудников звонил в больницу, просил кого-то приехать", - говорит отец сотрудника.



о словам мужчины, его сына, истекающего кровью, увидел начальник местной полицейской службы, который по работе зашел в прокуратуру. Он же вызвал ему скорую помощь.



Родные пострадавшего полицейского винят в случившемся вновь назначенного помощника прокурора.



"С приходом нового помощника прокурора Рахим часто стал задерживаться на работе, говорил, что тот к нему постоянно придирается, несколько раз в день мог вызывать к себе в кабинет. Случалось, что вызывал ночью, сын приходил, ждал его часами, а помощник прокурора мог не прийти. Сын очень порядочный человек, и на службу в полицию пошел осознанно. В августе прошлого года досрочно получил звание майора полиции, говорил, что вот-вот его повысят по службе и переведут дознавателем. Он очень любил свою работу. Все знают его как спокойного и уравновешенного человека. Он бы никогда не решился на крайний шаг, если бы его не довели. У него семья, 4-летний сын растет", - отметил Унбаев.



Родные полицейского требуют найти и наказать виновных.



"Те люди, которые довели моего сына до такого состояния, должны понести соответствующее наказание. Считаю, что такие сотрудники не должны работать в рядах прокуратуры", - сказал отец полицейского.



Отметим, в Telegram-канале chinovnik появилась рассылка с версией произошедшего.



"23 мая в вечернее время прокурор Железинского района (.....) в состоянии алкогольного опьянения пригласил в свой служебный кабинет, находящийся по адресу ул. Тауельсиздик, 21, кабинет № 13, старшего следователя ОП Железинского района майора полиции Унбаева Рахима Нурлановича, 1992 г.р., для выяснения личных взаимоотношений. В 18:08 в ходе начавшегося конфликта старший следователь Унбаев получил огнестрельное ранение передней области плеча из табельного оружия".



Данную рассылку в прокуратуре Павлодарской области обещают прокомментировать позже.

