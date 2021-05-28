Пойдут ли казахстанские дети в школу 1 сентября, ответил глава МОН

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов ответил, пойдут ли дети в школу 1 сентября, передает Tengrinews.kz.



"Сейчас мы думаем, отдать ребенка в школу или нет. Сейчас моему ребенку шесть лет, и если опять будет дистанционка - то отдадим в школу в семь лет. Потому что пусть он сидит дома, чем учиться дистанционно. Откроете ли вы школы или нет в этом году", - спросили у министра.



"Очень актуальный вопрос, но ответ будет таким: все зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации, от нас и нашего поведения, если нам удастся вакцинировать большую часть населения и если мы будем соблюдать все санитарные требования и ограничения, я считаю, что у нас все-таки получится вслед учебном году уже с сентября след года открыть наши организации образования, и прежде всего, конечно, школы", - ответил Аймагамбетов.



Министр отметил, что дети очень сильно скучают по школе, по своим друзьям, учителям.



"Также скучают по школе и хотят скорее вернутся в традиционный формат педагоги, но в целом мы все хотим, чтобы поскорее вернуться традиционный формат обучения.



Но опять же это будет зависеть от всех нас, от всего общества. Но я надеюсь, что все-таки темпы вакцинации и противоэпид мер, котоыре сегодня предпринимает государство, дают нам основание надеяться, на то что мы след уч год сможем открыть школы и вернутся в традиционный формат. Опять же это будет зависит от всех нас", - заключил глава МОН.