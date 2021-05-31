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Принимать школьников в детские лагеря будут только с ПЦР-тестами

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 16:25
Принимать школьников в детские лагеря будут только с ПЦР-тестами
Фото из открытых источников
Допуск в летние оздоровительные лагеря будет разрешен детям при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до заезда. Об этом сообщили представители министерства здравоохранения на брифинге в СЦК, передает zakon.kz.

На каждого ребенка при заезде должны быть документы о состоянии здоровья (форма 079/у Медицинская справка на школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь), справки об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями, в том числе по COVID-19, документ с отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до заезда, - пояснила главный эксперт управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, образования и воспитания Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Индира Басманова.

По ее словам, алгоритмом предусмотрен допуск к работе персонала стационарных организаций отдыха и оздоровления при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до начала работы или документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19.

В этом году деятельность детских лагерей разрешена, но согласно критериям работы социально-экономических объектов в "зеленой" зоне, летние лагеря работают без ограничений, в "желтой" - при заполняемости 50% и в "красной" – 30%.

Басманова напомнила, что на сайте Комитета размещен список детских оздоровительных организаций РК, соответствующих требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Алгоритм деятельности детских оздоровительных лагерей (пришкольных, загородных) на период введения ограничительных мероприятий и карантина утвержден постановлением главного государственного санитарного врача РК от 26 мая 2021 года.


Источник: zakon.kz
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