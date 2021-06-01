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"Кредитную амнистию" хотят продлить в Казахстане

Просмотров:747 Опубликовано: Сегодня, 09:22
"Кредитную амнистию" хотят продлить в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
Число казахстанцев, которые смогут воспользоваться "кредитной амнистией", в скором времени увеличится. Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект изменений в действующее постановление, регулирующее сроки и регламент списания долгов для социально уязвимых слоев населения страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Как уточняется в пояснительной записке, "сложилась ситуация, когда уязвимые в социальном плане граждане в силу разных причин попали в тяжелую жизненную ситуацию и не могут обслуживать взятые на себя кредитные обязательства". Точное число обанкроченных заемщиков и предполагаемые суммы на списание долгов не приводятся.

"После окончания сроков, предусмотренных действующим постановлением, выявлены лица, подпадающие под действие указа, однако по причине отсутствия данных в информационных системах государственных органов (неоцифровки) их задолженность не была погашена", - говорится в проекте изменений.

В этой связи для полного охвата лиц, подпадающих под действие указа Президента "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Казахстана", предлагается продлить сроки реализации указа. Продление сроков окажет помощь таким гражданам, даст им возможность улучшить финансовое положение своих семей, говорится в документе.

Напомним, в соответствии с указом в разовом порядке государством приняты меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам ряду категорий заемщиков.

В частности, должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.

Данная мера распространяется на тех, чья общая задолженность по займу не превышает три миллиона тенге по состоянию на 1 июня 2019 года. Размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не превышает 300 000 тенге на одного заемщика. Предварительно банки со своей стороны списывают пени и штрафы по таким займам.

Ранее сообщалось, что долги были списаны более 440 тысячам казахстанцев. Всего на тот момент, по данным регулятора, потребительские займы имели порядка пяти миллионов человек, что составляет 27 процентов всего населения страны и 55 процентов ее экономически активной части населения (за вычетом детей, пенсионеров и других).

Другими словами, долги были частично погашены или списаны каждому десятому казахстанцу. В 2019 году в рамках "кредитной амнистии" было потрачено свыше 125 миллиардов тенге, следует из аудиторского отчета АО "Фонд проблемных кредитов", который и осуществлял перечисление средств непосредственно в банки второго уровня. При этом "поступления в рамках программы снижения долговой нагрузки граждан РК" составили менее 115 миллиардов тенге, которые, по всей вероятности, пришли из республиканского бюджета. Убыток фонда от реализации программы по снижению уровня долговой нагрузки казахстанцев составил свыше 10 миллиардов тенге, говорится в отдельной финансовой отчетности.

Скриншот аудиторского отчета АО "ФПК" за 2019 год

"Кредитную амнистию" хотят продлить в Казахстане


Источник: депозитарий финансовой отчетности Министерства финансов РК, 2021 год

Публичное обсуждение проекта постановления продлится с 31 мая по 14 июня.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ustas (Посетители) Сегодня, 12:09
Спишите кредиты всем разово. Я платил по бешеным процентам каспибанка, и, думаю уже за всех должников выплатили те, кто платит исправно. По крайней мере сотрудники банков получают зарплату, а их хозяева в списках форбс. Значит проблем нет.

А банки - половину можно закрыть вообще. Бесполезные.
 
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Мимоза (Посетители) Сегодня, 12:07
Это фейк.
Проверяйте информацию.
 
 

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