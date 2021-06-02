В Казахстане намерены запретить покупку жилья у родственников супругов с использованием пенсионных накоплений

Министерство индустрии и инфраструктурного развития опубликовало проект изменений в правилах использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. В частности, поправки закрепляют запрет на сделки купли-продажи жилья с использованием пенсионных денег между близкими родственниками супругов.



"Не допускаются использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга (-ги), близких родственников получателя и заявителя, а также близких родственников супруга (-ги). В целях контроля исполнения настоящего пункта получатель в личном кабинете при подаче электронного заявления на единовременную пенсионную выплату подписывает обязательство о не приобретении недвижимого имущества у перечисленных лиц", – говорится в проекте.



Близкими родственниками считаются родители, дети, усыновители (удочерители), усыновлённые (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.



В министерстве пояснили, что норма исключает противоречия между нормативными актами действующего законодательства. Отмечается, что снятие пенсионных денег для улучшения жилищных условий не должно сопровождаться спекулятивными схемами по обналичиванию и извлечению дохода.



"Согласно Гражданскому законодательству и Кодексу "О браке (супружестве) и семье", приобретаемое имущество во время брака является совместным имуществом. При удостоверении нотариальной сделки в случаях приобретении или отчуждении недвижимого имущества супругом или супругой предоставляется соответствующее согласие. В связи с тем, что поступало множество различных обращений и запросов нотариальной палаты относительно правомерности сделки между зятем и тёщей, свекровью и снохой и иных родственников супругов, в проекте правил предусмотрено соответствующее уточнение", – объяснили в пресс-службе ведомства.



С 1 января 2021 года в Казахстане вступили в силу поправки в законодательство о досрочном снятии пенсионных накоплений. 21 января МИИР утвердило правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.



Пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и оплату лечения использовали около 160 тысяч казахстанцев. При этом 140 млрд тенге вкладчики вернули в ЕНПФ как неиспользованные по истечении 45 дней.