В Казахстане могут разрешить импорт цемента

Изначально запрет на импорт цемента вводился с целью поддержки и дополнительной загрузки отечественных производителей
В Казахстане на фона роста цен на стройматериалы могут отменить запрет на импорт цемента из третьих стран.
Такую возможность рассматривает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Изначально запрет вводился с целью поддержки и дополнительной загрузки отечественных производителей цемента.
На данный момент средняя отпускная цена цемента (марок М400, М450, М500) от заводов составляет 22,4 тысячи тенге (с НДС), в пределах 21-23 тысяч тенге за тонну в зависимости от марки. Подорожание цемента на рынке связывается со спекулятивными действиями дилеров и перекупщиков, сообщила пресс-служба Мининдустрии.
В этой связи производителям цемента рекомендуют напрямую работать с крупными строительными компаниями и производителями бетона.
Для того, чтобы исключить рост цен на стройматериалы, не допускать сговор и спекуляции среди производителей и поставщиков, министерство направило официальное письмо в Агентство по защите и развитию конкуренции для проведения проверки и принятия мер.
В Казахстане функционируют 15 цементных производителей с общей проектной мощностью 16,5 миллиона тонн в год, в то время как потребность рынка по итогам 2020 года составила 9,6 миллиона тонн. По данным ведомства, мощности отечественных производителей достаточны, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок.
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