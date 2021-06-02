В Казахстане могут разрешить импорт цемента

Изначально запрет на импорт цемента вводился с целью поддержки и дополнительной загрузки отечественных производителей



В Казахстане на фона роста цен на стройматериалы могут отменить запрет на импорт цемента из третьих стран.



Такую возможность рассматривает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Изначально запрет вводился с целью поддержки и дополнительной загрузки отечественных производителей цемента.



На данный момент средняя отпускная цена цемента (марок М400, М450, М500) от заводов составляет 22,4 тысячи тенге (с НДС), в пределах 21-23 тысяч тенге за тонну в зависимости от марки. Подорожание цемента на рынке связывается со спекулятивными действиями дилеров и перекупщиков, сообщила пресс-служба Мининдустрии.



В этой связи производителям цемента рекомендуют напрямую работать с крупными строительными компаниями и производителями бетона.



Для того, чтобы исключить рост цен на стройматериалы, не допускать сговор и спекуляции среди производителей и поставщиков, министерство направило официальное письмо в Агентство по защите и развитию конкуренции для проведения проверки и принятия мер.



В Казахстане функционируют 15 цементных производителей с общей проектной мощностью 16,5 миллиона тонн в год, в то время как потребность рынка по итогам 2020 года составила 9,6 миллиона тонн. По данным ведомства, мощности отечественных производителей достаточны, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок.