Глава отдела образования в Костанайской области совершил суицид

Глава отдела образования Мендыкаринского района Костанайской области Калыбек Жугинисов покончил жизнь самоубийством, передает zakon.kz.
ИА "ТоболИнфо" пишет, что трагедия случилась накануне в поселке Боровской. Калыбек Жугинисов около 2 недель находился под домашним арестом, в отношении него велось досудебное расследование. Он подозревался в коррупции. 2 июня супруга уехала в Костанай, он остался дома один. И вечером родственники обнаружили его повешенным.
Отмечается, что в Боровском Жугинисова все уважали и отзывались о нем как о хорошем человеке.
- Калыбек Байжанович родом из Кызылординской области, из города Арал. В Костанайскую область он приехал в 2015 году и занял должность заместителя акима Мендыкаринского района. А года три назад его назначили руководителем районного отдела образования. Наш коллектив очень уважал его. Он никогда и никому не отказывал в помощи, всегда переживал за образование, за сотрудников, за работу. Он был очень ответственный. И то, что случилось, для нас большая утрата и горе. Мы глубоко соболезнуем его семье, - рассказал и.о. руководителя отдела образования Мендыкаринского района Азамат Жанайдаров.
Калыбеку Жугинисову оставалось доработать до пенсии три года. Он был женат, у него трое взрослых детей.
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