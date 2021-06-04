"Ангарский маньяк" получил еще почти 10 лет

Ангарский городской суд приговорил к 9 годам 8 месяцам лишения свободы "ангарского маньяка" Михаила Попкова, признавшего вину еще в двух новых убийствах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По версии следствия, в 1995 году в лесном массиве около "Автоколонны 1948" он убил и изнасиловал ранее незнакомую ему женщину, а в районе СНТ "Этилен" Ангарска - другую женщину, тело которой до настоящего времени не найдено. Суд проходил в закрытом режиме. Подсудимый полностью признал свою вину и отказался от последнего слова.



"Приговором Ангарского городского суда Попков признан виновным в совершении умышленного убийства двух лиц (п. "з" ст. 102 Уголовного кодекса РСФСР). Суд приговорил его к 9 годам 8 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы суда.



По совокупности преступлений с учетом наказания, назначенного приговором Иркутского областного суда от 10 декабря 2018 года, ему окончательно назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с лишением специального звания младшего лейтенанта милиции. Приговор в законную силу не вступил.



Михаил Попков - бывший милиционер. И он уже осужден на два пожизненных срока.



По первому уголовному делу суд установил, что он убил 22 местных жительниц и покалечил еще двух. За данные преступления "ангарский маньяк" был осужден в январе 2015 года.



После вынесения приговора Попков сообщил следствию, что убил еще 59 женщин. Впоследствии, в ходе второго процесса, суд признал его виновным еще в 56 убийствах и в декабре 2018 года приговорил ко второму пожизненному сроку.



После суда, находясь в заключении, маньяк опять признался в новых преступлениях – так появилось третье уголовное дело.