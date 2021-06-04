"Ангарский маньяк" получил еще почти 10 лет

Ангарский городской суд приговорил к 9 годам 8 месяцам лишения свободы "ангарского маньяка" Михаила Попкова, признавшего вину еще в двух новых убийствах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
По версии следствия, в 1995 году в лесном массиве около "Автоколонны 1948" он убил и изнасиловал ранее незнакомую ему женщину, а в районе СНТ "Этилен" Ангарска - другую женщину, тело которой до настоящего времени не найдено. Суд проходил в закрытом режиме. Подсудимый полностью признал свою вину и отказался от последнего слова.
"Приговором Ангарского городского суда Попков признан виновным в совершении умышленного убийства двух лиц (п. "з" ст. 102 Уголовного кодекса РСФСР). Суд приговорил его к 9 годам 8 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
По совокупности преступлений с учетом наказания, назначенного приговором Иркутского областного суда от 10 декабря 2018 года, ему окончательно назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с лишением специального звания младшего лейтенанта милиции. Приговор в законную силу не вступил.
Михаил Попков - бывший милиционер. И он уже осужден на два пожизненных срока.
По первому уголовному делу суд установил, что он убил 22 местных жительниц и покалечил еще двух. За данные преступления "ангарский маньяк" был осужден в январе 2015 года.
После вынесения приговора Попков сообщил следствию, что убил еще 59 женщин. Впоследствии, в ходе второго процесса, суд признал его виновным еще в 56 убийствах и в декабре 2018 года приговорил ко второму пожизненному сроку.
После суда, находясь в заключении, маньяк опять признался в новых преступлениях – так появилось третье уголовное дело.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.