Бизнесвумен произвела фурор, выступив с обличительной речью на форуме в Петербурге

Основательница сети семейных кафе "АндерСон" Анастасия Татулова выступила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и "разнесла" институты поддержки бизнеса в России. Видео выступления бизнесвумен разошлось в СМИ и соцсетях, сообщает Tengrinews.kz.Взяв микрофон, Татулова честно призналась, что не замолчит, пока не выговорится, и попросила в случае чего вытащить ее из СИЗО.Предпринимательница заявила, что между государственными органами, курирующими малый и средний бизнес, и самими предпринимателями существует разрыв в понимании, что именно нужно бизнесу. По ее словам, бизнесу больше всего нужны прибыльность и безопасность, а "меньше всего форумы"."Бизнесу в любой отрасли для бурного роста нужно всего две вещи - эффективность и безопасность. Нигде, ни в одном лозунге на сегодняшний момент, ни в одной стратегии очередной, которая написана по малому и среднему бизнесу, даже слов таких нет. Что угодно есть: цифровизация, акселерация, генерация, песочница. Только вот этих двух слов нет - безопасность и эффективность", - цитирует ее телеканал "Дождь"."Вы на нас плюете и по-отечески нам говорите, как с убогими немножечко с нами разговариваете: "Мы знаем, что тебе надо", а мы вас ненавидим, и это плохо для всех…. Ничему меня не может научить человек, который не занимался бизнесом. Это невозможно. Ничему. Ни меня, ни моих коллег", - сказала Татулова.