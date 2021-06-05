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Бизнесвумен произвела фурор, выступив с обличительной речью на форуме в Петербурге

Просмотров:629 Опубликовано: Сегодня, 08:27
Бизнесвумен произвела фурор, выступив с обличительной речью на форуме в Петербурге
Анастасия Татулова. © tvrain.ru
Основательница сети семейных кафе "АндерСон" Анастасия Татулова выступила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и "разнесла" институты поддержки бизнеса в России. Видео выступления бизнесвумен разошлось в СМИ и соцсетях, сообщает Tengrinews.kz.

Взяв микрофон, Татулова честно призналась, что не замолчит, пока не выговорится, и попросила в случае чего вытащить ее из СИЗО.

Предпринимательница заявила, что между государственными органами, курирующими малый и средний бизнес, и самими предпринимателями существует разрыв в понимании, что именно нужно бизнесу. По ее словам, бизнесу больше всего нужны прибыльность и безопасность, а "меньше всего форумы".

"Бизнесу в любой отрасли для бурного роста нужно всего две вещи - эффективность и безопасность. Нигде, ни в одном лозунге на сегодняшний момент, ни в одной стратегии очередной, которая написана по малому и среднему бизнесу, даже слов таких нет. Что угодно есть: цифровизация, акселерация, генерация, песочница. Только вот этих двух слов нет - безопасность и эффективность", - цитирует ее телеканал "Дождь".

"Вы на нас плюете и по-отечески нам говорите, как с убогими немножечко с нами разговариваете: "Мы знаем, что тебе надо", а мы вас ненавидим, и это плохо для всех…. Ничему меня не может научить человек, который не занимался бизнесом. Это невозможно. Ничему. Ни меня, ни моих коллег", - сказала Татулова.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Trianon (Посетители) Сегодня, 10:19
Девушку госдеп зарядил.
В Сибирь.
 
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  • master_kz
 дорожник (Посетители) Сегодня, 09:53
Обычная грызня бизнеса и чиновников

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 14679677
 diger (Посетители) Сегодня, 08:50
Она ещё на свободе? Странно. Это же экстремизм, по нынешним положениям в росийском законодательстве. Любой кто против государственной политики, считается не оппозицией, а экстремистом, автоматчески лишается возможности участвовать на выборах в государственную думу РФ,и соответственно быть политически активным в обществе. Все кто не с нами, тот против нас... Германия, 1933 год.
 
 

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