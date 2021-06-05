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Кудрин рассказал о судьбе доллара в России

Просмотров:19 Опубликовано: Сегодня, 18:41
Кудрин рассказал о судьбе доллара в России
Фото из открытых источников
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о судьбе доллара в России после его исключения из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Доллар не вне закона. Все будут также работать, также обменивать во всех обменниках. Также можно хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы», — сказал он. Альтернативой доллара, по мнению Кудрина, может стать китайский юань.

«В последние несколько лет в такой круг валют вошел китайский юань. Он, конечно, не является столь же стабильным (как доллар — прим. «Ленты.ру»), но вполне уже стал серьезной реальной валютой мирового уровня», — уточнил глава Счетной палаты. Кроме того, Кудрин упомянул швейцарский франк и английский фунт стерлингов.

В начале июня министр финансов России Антон Силуанов заявил о радикальном изменении структуры ФНБ в ближайший месяц. В ней не останется американских долларов, хотя до этого они составляли 35 процентов фонда. В Госдуме идею поддержали. «В условиях, когда в угоду политической конъюнктуре вводятся экономические санкции, доллар может использоваться как инструмент шантажа и давления», — говорил спикер Вячеслав Володин.


Источник: lenta.ru
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